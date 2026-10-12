Vom putea plăti cu cardul la supermarket şi dacă pică reţeaua de Internet sau curentul electric. Mastercard introduce plăţile offline

Vom putea plăti cu cardul la supermarket şi dacă pică reţeaua de Internet sau curentul electric. Foto: Getty Images

Începând cu 2027, noile condiţii Mastercard privind plățile offline vor ajuta oamenii din întreaga Europă să continue să efectueze plăți atunci când alimentarea cu energie electrică sau conexiunile la rețea sunt întrerupte. Din februarie 2027, toate cardurile Mastercard nou emise în Europa, inclusiv în România, vor permite efectuarea de plăți offline. Până în luna mai 2027, toate terminalele de plată noi sau de înlocuire vor trebui, de asemenea, să suporte această funcționalitate, potrivit unui comunicat al companiei.

Atunci când o pană de curent a afectat Spania și Portugalia în aprilie 2025, aproximativ 55 de milioane de oameni s-au trezit brusc în imposibilitatea de a efectua plăți digitale.

Mastercard anunţă acum noi condiţii privind plățile offline în întreaga sa rețea europeană, menite să asigure continuitatea circulației banilor și a procesării plăților în situațiile în care alimentarea cu energie sau conexiunile la rețea sunt întrerupte.

Ce este metoda "cip şi PIN"

Odată ce aceste cerințe vor fi implementate la nivelul întregii Europe, oamenii vor putea utiliza metoda „chip and PIN” (cip și cod PIN) în timpul unei întreruperi a serviciilor pentru a achita produse esențiale în supermarketuri, magazine alimentare, benzinării și farmacii, precum și la automatele de bilete sau de servicii de transport.

Plățile offline funcționează prin stocarea securizată a limitelor de cheltuieli pe cipul cardului. Dacă un terminal își pierde conexiunea, tranzacția poate fi aprobată local, până la o limită de 200 EUR per tranzacție, stabilită în prealabil de banca emitentă a cardului. Ulterior, tranzacția este transmisă pentru decontare imediat ce conexiunea este restabilită.

Funcţionează deja în Danemarca, Suedia, Estonia și Letonia

Mastercard a implementat deja cu succes plățile offline în Danemarca, Suedia, Estonia și Letonia. În timpul unei furtuni recente din Letonia, plățile cu cardul au continuat în magazinele alimentate de generatoare locale. În Danemarca, în primăvara acestui an, când o defecțiune tehnică a izolat terminalele de sistemul general de plăți, procedurile Mastercard pentru situații de criză au permis continuarea multor tranzacții la comercianți esențiali.

În urma coordonării cu partenerii, guvernele naționale, autoritățile de reglementare și băncile centrale, Mastercard extinde acum această capacitate la scară mai largă în Europa.

Această extindere se bazează pe măsurile luate de Mastercard în ultimele 12 luni – inclusiv investiții în infrastructura locală și în securitatea cibernetică – pentru a consolida reziliența rețelelor de plăți din Europa.

"Atunci când alimentarea cu energie electrică sau rețeaua cad, oamenii au în continuare nevoie să cumpere alimente, combustibil și medicamente”, a declarat Brice van de Walle, Vicepreședinte Executiv pentru Plăți de Bază (Core Payments) în cadrul Mastercard.

"Am constatat că plățile offline pot face o diferență reală. Extinzând această tehnologie în întreaga Europă, putem ajuta oamenii să continue să plătească pentru lucrurile de care au nevoie, chiar și atunci când apar situații neprevăzute".

Visa și Mastercard procesează aproape jumătate din plățile cu cardul din Europa

Noua formă de monedă digitală emisă de banca centrală, propusă de Banca Centrală Europeană (BCE), va funcționa ca o alternativă electronică la banii fizici emiși de aceasta și le va oferi persoanelor și companiilor din zona euro o modalitate gratuită și acceptată universal de a face plăți.

Un proiect-pilot cu o durată de 12 luni este programat să înceapă în a doua jumătate a anului 2027, iar 36 de companii financiare, printre care Deutsche Bank, Revolut, Adyen și UniCredit, s-au înscris pentru a participa. Din 2029, companiile vor trebui să accepte euro digital atât în magazine, cât și online.

Sectorul financiar este unul dintre numeroasele domenii în care oficialii UE se tem că Uniunea a devenit prea dependentă de companiile americane.

Aproape jumătate, 47%, din valoarea plăților cu cardul efectuate în zona euro în 2025 a fost procesată de Visa și Mastercard, potrivit GlobalData.

Potrivit BCE, 15 dintre cele 21 de țări din zona euro încă nu dispun de o soluție națională de plăți digitale, iar niciun sistem european de plăți existent nu funcționează fără probleme în întreaga zonă euro.