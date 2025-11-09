Antena 3 CNN Emisiuni 24it Artiştii AI intră în topurile muzicale. Cântăreţii virtuali vor să dea tonul în industrie

09 Noi 2025
O artistă AI a semnat un contract de trei milioane de dolari cu o casă de discuri din SUA. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

O mai știți pe Xania Monet, artista care are milioane de fani, dar nu există? Cântăreaţa AI a ajuns în clasamentele radio din SUA, după ce a ocupat deja primul loc în topul vânzărilor de piese R&B. Piesele sunt scrise de Telisha “Nikki” Jones, o poetă din Mississippi care a creat proiectul Xania Monet și care a semnat recent un contract de milioane de dolari cu o casa de discuri.

Fenomenul nu e singular. În ultimele luni, Billboard a consemnat debutul altor artiști creați cu ajutorul AI-ului: trupa country Breaking Rust sau proiectul Enlly Blue. 

Într-un interviu acordat lui Gayle King la CBS Mornings, Jones a spus că ea scrie toate piesele, iar AI-ul e doar „instrumentul care dă vocea”. „Pentru mine, Xania Monet este o extensie a mea. E reală — doar că într-un alt fel.”  iar controversele sunt departe de a se încheia. 

Etichete: inteligenta artificiala billboard muzica

