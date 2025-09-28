O casă de discuri a semnat un contract de milioane de dolari cu o artistă care nu există

O artistă AI a semnat un contract de trei milioane de dolari cu o casă de discuri din SUA. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

O casă de discuri din SUA a semnat recent un contract de milioane de dolari cu o artistă care nu există. Este vorba de Xania Monet, la o primă vedere o cântăreață R&B cu peste un milion de ascultări pe Spotify și sute de mii de vizualizări pe Instagram. De fapt, Xanbia Monmet nu există. Este un proiect virtual al unei sciitoare de poezii.

Telisha „Nikki” Jones. Vocea, chipul și muzica toate sunt generate cu inteligența artificială. Potrivit Billboard, contractul semnat ar fi fost de 3 milioane de dolari, dar întrebarea rămâne: ce cumperi, de fapt, când semnezi un contract cu un artist AI?

Avocați citați de publicația The Verge spun că legea nu e clară. În principiu, operele create exclusiv de AI nu pot fi protejate prin copyright, dar versurile scrise de o persoană, da.

Iar în acest caz cea care este în spatele proiectului a creat muzica în programul suno folosind versurile proprii. O dilemă care nu pare să afecteze succesul vedetei care nu există.