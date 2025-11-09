Antena 3 CNN Emisiuni 24it Cum au furat hackerii date personale folosind ChatGPT. Cercetătorii au descoperit o serie de vulnerabilități

M.P.
<1 minut de citit Publicat la 10:22 09 Noi 2025 Modificat la 10:22 09 Noi 2025
alt textchat gpt pe telefon
Cum au furat hackerii date personale folosind ChatGPT. Foto: Hepta

Cercetători în securitate cibernetică au descoperit o serie de vulnerabilități care ar fi putut permite atacatorilor să extragă date personale, amintiri și istoricul conversațiilor din ChatGPT — fără ca utilizatorii să știe. 

Au fost identificate șapte tehnici de atac care afectau modelele GPT-4o și GPT-5, potrivit unui raport publicat de The Hacker News.   Printre ele, și una de tip „prompt injection” — o metodă prin care atacatorii pot păcăli AI-ul să execute instrucțiuni ascunse, doar prin rezumarea unei pagini web infectate sau accesarea unui link aparent inofensiv.

OpenAI a corectat o parte dintre vulnerabilități, dar raportul arată cât de expuse pot fi modelele AI atunci când interacționează liber cu internetul.

Pentru utilizatori, concluzia e simplă: nu orice link, întrebare sau rezumat e inocent, iar chiar și un chatbot „de încredere” poate fi indus în eroare.

Etichete: chatGPT inteligenta artificiala OpenAI

