Robotul care învaţă karate. Tesla a dezvoltat umanoidul Optimus, cu un software revoluţionar

Tesla va începe să folosească roboți umanoizi în fabricile sale / Sursa foto: Getty Images

Robotul umanoid Optimus, dezvoltat de Tesla, învață kung fu. Într-un clip recent, Optimus a fost surprins exersând mișcări de arte marțiale, cu echilibru destul de bun, și coordonare.

Specialiștii spun că performanța nu ține doar de mecanică, ci și de software: robotul folosește modele de învățare automată pentru a corecta postura în timp real și pentru a anticipa mișcările următoare — exact ca într-un antrenament de arte marțiale.

Dacă în 2022 Optimus abia făcea primii pași, acum pare că se antrenează pentru un film de acțiune. Rămâne de văzut doar dacă următoarea versiune va veni cu centură neagră sau cu update.

Tesla Optimus learning Kung Fu pic.twitter.com/ziEuiiKWn7 — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2025

Musk a publicat o filmare în care robotul umanoid Optimus dansează

CEO-ul de la Tesla, Elon Musk, a publicat cu mândrie o filmare în care robotul umanoid Optimus dansează, iar imaginile au făcut furori pe social media, au relatat jurnaliştii de la The Economic Times. În timp ce unii dintre internauţi l-au lăudat pentru paşii pe care compania i-a făcut în dezvoltarea sa tehnologică, alţii l-au criticat, iar una dintre întrebări a fost: "Este real sau generat de AI?".

În vârstă de 53 de ani, Elon Musk a postat pe contul său de pe X o înregistrare în care Optimus, un robot umanoid dezvoltat de Tesla, execută câteva mişcări de dans groovy – un stil de dans plin de energie, ritm și fluiditate, caracterizat prin mișcări expresive și sincronizate cu muzica.

Deşi mulţi dintre internauţi au apreciat coregrafia robotului umanoid Optimus, au existat şi unii sceptici. "Este real sau generat de AI?", a întrebat unul dintre cei neîncrezători. Un răspuns a venit direct de la proprietarul companiei Tesla, care a pus la descrierea clipului următorul mesaj: "Este real, în timp real". Inițial, Elon Musk a făcut postarea fără să scrie nimic.