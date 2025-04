Vinul preoților are o poveste de 200 de ani. Cum se obține

Dacă nu ați auzit de vinul preoților, să știți că este o băutură care se obține din amestecul a mai multor soiuri de vin. Povestea lui datează de prin anii 1800. Și, ce e mai interesant: încă se mai produce la o pivniță din Aiud și este foarte apreciat.

Modul în care e depozitat vinul, dar și recipientul sunt extrem de importante pentru ca băutura să își păstreze calitățile.

„Un vin obținut din trei sau patru soiuri, amestecate în fiecare an, în așa fel încât gustul să se mențină și, în principiu, să aibă aceeași savoare. Proporțiile sunt diferite de la an la an, pentru că strugurii, vinurile sunt diferite, și păstrează practic caracteristicile anului, însă în acest amestec, de obicei, se încearcă să se păstreze aroma și autenticitatea vinului”, spune producătorul acestui tip de vin.

Legenda spune că resturile de vin care se adunau după întâlnirile la care participau preoții din zonă se turnau într-o găleată, iar pe finalul întâlnirilor, când vinul se termina, aduceau găleata cu amestecul. Astfel s-ar fi născut vinul preoților, în zona Aiud.

Cum vinul este un aliment care trebuie să își păstreze proprietățile, este foarte important în ce recipiente este depozitat.

„Dacă vorbim despre condiționarea lui în cramă, materialul cel mai folosit și cel mai recomandat este, în mod cert, inoxul. Este cât se poate de neutru și nu influențează gustul și aroma vinului. Mai mult decât atât, poate să etanșeze foarte bine, astfel încât să nu ajungă oxigen în contact cu vinul. Iar dacă vorbim despre învechirea vinului și îmbutelierea lui, vorbim despre sticlă de sticlă, pentru că este un material inert, care poate păstra vinul sute de ani”, mai spun producătorii.

Pe lângă faptul că vinul trebuie protejat de oxigen, el trebuie conservat și termic.

„O temperatură înaltă accelerează procesele de maturare, poate ajuta sporularea anumitor bacterii sau ciuperci și practic, pierdem protecția vinului. Răcind vinul la o temperatură de 12° pentru stocare, ne asigurăm că este bine, bine protejat pe termen lung”, precizează creatorii acestui soi de vin.

Chiar dacă anul 2024 nu a fost unul cu condiții optime pentru vița de vie, somelierii au avut numai cuvinte de laudă pentru vinurile produse în județul Alba anul trecut.

Vinurile din județul Alba se comercializează cel mai mult pe piața din Transilvania, însă în ultimii ani cererea este în creștere și în alte zone ale țării, dar și peste hotare.