Cum poate scăpa Simona Halep de suspendare şi de acuzaţiile de dopaj. Dr. Dana Safta: "Neglijența din partea ei și a echipei este exclusă"

Dr. Dana Safta a vorbit luni seară, la Antena 3 CNN, despre jucătoarea română de tenis Simona Halep, testată pozitiv la un control antidoping.

Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Rob Prange

"Pe Simona o cunosc de ceva ani, legătura noastră a fost medic-pacient în urmă cu 8-9 ani și de aici s-a construit o prietenie, o relație de suflet și o consiliere medicală pe care bineînțeles că am făcut-o pentru că ea a avut încredere în mine, iar eu am fost corectă în ceea ce trebuia să fac pentru ea din punct de vedere medical și ulterior, bineînțeles, ajutând-o să-și depășească starea emoțională cu încredere și tot ce am putut să-i dau ca sprijin moral", a spus medicul, adăugând că ce s-a întâmplat este o situație dramatică pentru Simona Halep și total nedreaptă.

"Cu siguranță eu nu pot să accept nicio clipă ideea că Simona, cu bună știință, a înghițit roxadustat. Nu este posibil. Cunoscând-o atât de bine și știind în primul rând cum are grijă de corpul ei și de fiecare dată dorința și când avea o prescripție într-o banală viroză, judecam prescripția ei în funcție de ceea ce lista de la Antidoping ne permitea", a mai spus medicul.

"Neglijență din partea ei și a echipei este exclus, pentru că echipa are tot interesul să o ajute, nu s-o împiedice, nu să o distrugă. Deci, această ipoteză eu n-am să pot să o accept niciodată. Am cunoscut această echipă", a completat dr. Safta.

ANAD, despre cazul Simona Halep: Roxadustat e substanţă nespecifică; pentru utilizarea intenţionată, perioada de suspendare e de 4 ani

Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD) a publicat, luni, pe site-ul oficial, o serie de precizări în contextul depistării pozitive a jucătoarei de tenis Simona Halep, printre care faptul că "Roxadustat este substanţă nespecifică" şi că dacă se dovedeşte încălcarea intenţionată a Listei Interzise perioada de suspendare a unui sportiv este de 4 ani.

"Substanţa FG-4592 (Roxadustat) se încadrează în Lista Interzisă la secţiunea S2 - Hormoni peptidici, factori de creştere, substanţe înrudite şi mimetice, agenţi activatori ai factorilor care induc hipoxia. Stabilizatorii factorilor care induc hipoxia s-au regăsit pe Lista Interzisă din anul 2011. În 2015 şi 2016 a fost introdusă denumirea FG-4592 în cadrul acestei secţiuni de stabilizatori ai factorilor care induc hipoxia. Din anul 2017 a fost adăugată în Lista Interzisă denumirea internaţională a FG-4592 Roxadustat. Substanţa Roxadustat este considerată substanţă nespecifică", menţionează Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD).

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, la 21 octombrie, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

''Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii. În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată.

Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală'', a spus Simona Halep.

„Roxadustat e o substanţă sintetică, în mod normal nu se regăseşte în natură, în produse comerciale care sunt comestibile. Deci trebuie să fie doar prin administrarea medicamentului. E un medicament care, în mod normal, în Europa e autorizat. Dar în România nu se găseşte.

Stimulează producţia de eritropoietină. În mod normal, persoanele care au probleme cu rinichii nu sintetizează suficient eritropoietina. La noi, în ţară, există eritropoietină şi sunt foarte mulţi sportivi care folosesc fiole ca să crească anduranţa la efort.

Dopingul este de mai multe feluri. Există un doping care merge la nivel cerebral – vorbim de banalele pseudoefedrine, că a fost un caz cu gimnasta noastră care a luat Nurofen răceală şi gripă, care conţinea pseudoefedrină, care dă o stimulare la nivel cerebral, la propriu, energie - există substanţe care produc la nivel celular o creştere de celule roşii care produc mai multă anduranţă, o rezistenţă la efort şi la durere”, a explicat farmacista Beatrice Speteanu pentru news.ro.