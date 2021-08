Adrian Negrescu după ce Florin Cîţu a spus că românii trăiesc foarte bine: "Ori se apucă de stand up comedy, ori a greşit cifrele"

Potrivit premierului, Florin Cîţu, România nu mai este o destinație pentru cei cu salarii mici, ci pentru cei cu valoarea adăugată.

Întrebat dacă românii trăiesc atât de bine aşa cum se vede de la palat, Adrian Negrescu, analist economic, a precizat că afirmațiile premierului îi aduc aminte de o vorbă din popor conform căreia dacă nu e pâine, am mâncat cozonac.

„Cu siguranță românii nu trăiesc aşa de bine cum se vede de la palat. Ce știm în realitate este că aproape 3 milioane de tomâni au salariu până în 2.500 de lei. Sunt aproape 1.6 milioane de pensionari care câștiga până în 1.100 de lei pe lună pensie.

Marea majoritate a populației, aproape 70%, abia se descurcă cu salariul de la o lună la alta. Să vii să spui că e un câștig că 1% din populaţie câştigă 3.000 de euro pe lună însemnă că ori vrei să te apuci de stand up comedy şi cauți subiecte, ori ai greșit cifrele.

Ar fi trebuit să vorbească de cei care au 300 de euro salariu pe lună. Eu sper să fi greșit un zero pentru că altă justificare logică nu există, decât una politicianistă şi una extrem de ieftină şi o gafă mai mare nu cred că am mai auzit din gura premierului", a spus Adrian Negrescu la News Hour with CNN care a subliniat că în ceea ce privește salariile nu sunt perspective pozitive pentru că economia nu performează la nivelul așteptărilor guvernanților şi multe companii sunt blocate în facturi sau nu au activitate pentru că nu mai există cerere.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal