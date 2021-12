Căsuța lui Moș Crăciun, pe tărâm românesc

În inima Transilvaniei, la poalele munților, departe de zgomotul orașelor, 12 case desprinse din poveștile copilăriei alcătuiesc "Povestea Calendarului", cel mai neobișnuit parc din România.

Cel mai nonconformist loc de distracții din țară

Despre ambiția și curajul unor tineri de a construi, în plină pandemie, cel mai nonconformist loc de distracții din țară, într-un reportaj realizat de Maria Linda și Liviu Dochița.

La doar 40 de km de Sibiu, la poalele munților Făgăraș, există un loc ca niciun altul. Un tărăm feeric desprins parcă din povești, de unde nu ai vrea să mai pleci.

Pvestea căsuței lui Moș Crăciun

Aici, pe malul râului Valea Porumbacului, a luat naștere Povestea Calendarului.

La baza ideii stă satul tradițional cu toate legendele și obiceiurile din folclorul românesc.

Căsuța lui Moș Crăciun sau căsuța din ghindă sunt doar două din cele 12 construcții ridicate de Anca și David, doi tineri sibieni care au vrut să aducă un stop de magie copiilor.

"Noi avem doi copii și ne-am lovit deseori de problema aceasta, îi duci într-un weekend la ZOO, în altul la muzeu, dar pe plan local nu prea aveai unde să mergi cu ei. Trebuia să te urci în mașină și să mergi sute de kilometri, în alte locații", a spus Anca Damian, proprietar.

"Povestea Calendarului", un loc ce îmbină nevoia familiilor de a ieși în natură cu arta și cultura poporului român

Prima din cele 12 căsuțe a prins viață anul trecut pe vremea asta. Se întâmpla în plină pandemie. N-a fost deloc ușor, dar nimeni nu a vrut să renunțe. Au venit meșteri pricepuți din Maramureș și constructori renumiți pentru lăcașele de cult ridicate, au venit săteni din satele învecinate și pictori celebri. S-au folosit mii de litri de vopsea, zeci de mii de bucăți de șindrilă și circuite electrice și tone de piatră decorativă.

"Cred că totul a fost scris dinainte să se întâmple. Din momentul în care am primit acest gând. Vreau să credem că noi am primit de undeva de Sus și cu siguranță așa a fost, a durat aproape 9-10 luni", povesteşte Anca Damian.

Toate căsuțele tematice traduc în culoare și formă cele 12 luni ale anului

Explicate în felul în care o făceau și o știau bătrânii de odinioară.

"Fiecare căsuță are o însemnătate. Așa cum căsuța în care ne aflăm are forma unui brad, pentru că bradul este considerat copacul național al românilor, luna noiembrie are forma unei ghinde, pentru că la noi în zonă se obișnuia foarte mult ca părinții să culeagă ghindele și să le pună copilașilor în buzunare. Şi, când pleacă la școală să fie protejați și să le poarte noroc", a adăugat Anca Damian.

Fiecare element decorativ a fost lucrat manual

Proprietarii, Anca și David nu au vrut să facă rabat de la calitate

Au ținut ca acest loc să fie unul de poveste și să reflecte talentul creativ al meșterilor și artiștilor care au lucrat timp de aproape un an la cel mai inedit parc de distrații.

Cei doi vin zilnic la Porumbacu și parcă de fiecare dată mai e ceva de făcut, de pus la punct, mai ales acum când Moș Crăciun e la un pas distanță.









