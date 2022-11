Eşecuri în lanţ în cazul răpitorului din Braşov. De ce nu au fost salvate mai repede cele două fete

În timp ce autorităţile statului dădeau mesaje RO-alert pentru că un urs se cocoțase într-un copac într-un cimitir din Azuga, două fetiţe de 10 şi respectiv 12 ani așteptau să fie salvate. Răpitorul a fost prins pentru că maşina a făcut pană. Iată noi detalii din ancheta momentului.

Sursa foto: Antena 3 CNN

11 noiembrie 2022. E ziua pe care cele două fetiţe, în vârstă de 10 şi respectiv 12 ani, nu o vor uita niciodată. Constantin Zapan, zis Costi, le-a luat pe cele două copile cu maşina. Cu acceptul mamei şi al concubinului acesteia.

14 ore i-a luat mamei ca să anunțe răpirea la 112. Cinci ore a așteptat Poliţia din Braşov ca să declanșeze sistemul "Alertă Răpire Copil" şi să ceară ajutorul populației prin sistemul Ro-Alert.

Răpitorul fetelor din Prahova a fost prins pentru că maşina a făcut pană.

"Seara a venit la noi cu un bidon de bere şi un pachet de țigări şi zice: " Doamnă! Nu laşi fetele să vină până la noi să facem un grătar", a declarat mama fetelor.

"A fost o situaţie nefericită, în care au fost puşi nişte oameni cu o educaţie precară, care au avut încredere într-o persoană cu care s-au împrietenit care s-a dovedit a fi un pedofil.

Au fost la acea baracă, au făcut grătarul cu mai multe persoane, martori, care urmează să fie audiați", spune Claudiu Sandu, prim procuror Parchet Tribunalul Braşov.

Şi nu a mai venit. Mama spune că l-a sunat toată noaptea, văzând că nu-i mai aduce copilele.

"Dimineaţa m-am dus la jandarmi. Jandarmii au venit, am chemat poliţia", a mai spus mama copilelor

După mai bine de 14 ore. La ora 10 şi 25 de minute a sunat la 112 şi a reclamat dispariția fetelor.

10:53 de minute. Este ora la care autorităţile emit un mesaj Ro-Alert în Azuga, Prahova. Dar nu pentru căutarea celor două fete, ci pentru un urs cocoțat într-un copac din cimitir.

După alte cinci ore Poliţia Braşov face o celulă de criză. După cinci ore în care știau clar cine este Costi, cel care le luase pe fete cu un bidon de bere şi un pachet de ţigări.

Constantin Zapan, un infractor deosebit de periculos, fusese eliberat în noiembrie 2020 după ce executase 10 ani de pușcărie.

În mai 2012 a violat o fetiță de 12 ani, ameninţând-o cu un cuţit. Era fetița iubitei sale, iubită pe care ulterior a ameninţat-o că dacă-l denunţă îl va ucide pe copilul de 2 ani pe care-l aveau împreună.

Constantin Zapan are un cazier pe câteva pagini şi este înscris în registrul Agresorilor Sexuali.

La ora 15:34 este emis un comunicat de presă, în care sunt difuzate semnalmentele celor două fete, fotografiile lor şi ale răpitorului.

După 35 de minute, poliţiştii emit plin aplicația STS un mesaj Ro-Alert pentru a cere ajutorul populației. Era ora 16:09 minute. Fetele erau dispărute de 21 de ore.

Mesajul a fost transmis patru localități din judeţul în Covasna şi 4 din Braşov. Fetele erau de multă vreme în judeţul Prahova, în maşina răpitorului, ascunsă pe un drum forestier din Valea Călugărească.

"El a fugit cu mașina. Era să mă lovească şi pe mine şi am sunat la poliţie. Am dat numărul şi undeva mai in jos l-au prins domnii de la rutieră", spune un martor.

"Au încercat în prima fază să-l captureze. El a fugit cu maşina. Fetele erau pe bancheta din spate", spune Claudiu Sandu, prim procuror Parchet Tribunalul Braşov.

Norocul fetitelor a fost că, în goana lui nebună, a trecut cu maşina peste un obstacol care i-a tăiat un cauciuc. Şi n-a mai avut unde să fugă. În jurul orei 17 a fost prins de poliţiştii din comuna prahoveană Valea Călugărească.

Acasă la fete, la Vama Buzăului, protecţia copilului face o anchetă.

"Din informaţiile pe care le am de la colegii mei, ele nu au fost contactate de niciun membru al familiei de când au venit la noi. În acest moment vorbesc puţin şi vorbesc doar cu psihologul", spune Lidia Mailat, purtător de cuvânt DGASPC Braşov.

Protecţia copilului ia în calcul extragerea din familie a celor două fete şi chiar decăderea mamei din drepturile părintești.