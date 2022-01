Factură uriaşă la gaze primită de o profesoară din Bucureşti: "Este un atac asupra individului" | #josfăcătura

Criza facturilor la energie şi gaze continuă. Sute de români primesc sume uriașe de plată, iar oamenii spun că estimările făcute de furnizori în ceea ce privește consumul nu sunt corecte şi reprezintă un abuz.

Este şi cazul unei profesoare din Capitală care s-a trezit cu o factură de 7.100 de lei pentru un apartament de 85 mp. În acest caz furnizorul a făcut o estimare de 100 mai mare.

„Nu am mai putut să dorm în noaptea aia"

„Luna decembrie este între cele două contracte. Trebuia să vină ultima factură în care să închei cu ei orice fel de poveste. La final de lună în contul meu nu am mai putut să dau cotorul pentru că nu mai aveam acces la cont. L-au desființat cumva.

Eu nu am consumat mai mult de 200 metri cubi, iar ei au făcut o chestie din asta din burtă.

„Este un atac al instituțiilor asupra individului"

Este un consum estimat de 100 de ori mai mare. Este strigător la cer. Când am văzut suma de 7.000 de lei, credeți-mă că am înghețat, nu am mai putut să dorm în noaptea aia.

Este un atac din partea instituțiilor care nu funcționează asupra individului", a spus profesoara la Antena 3.

O şcoală din Bârlad a primit o factură uriaşă la gaze, şi asta numai pentru o lună.

Pentru numai 30 de zile, unitatea de învăţământ trebuie să plătească 270.000 de lei, adică în jur de 54.000 de euro.

Și spitalul municipal are de plătit 180.000 de lei.

Mai toate unitățile de învăţământ din Arad au primit facturi foarte mari la gaze, mai exact sume de 70.000-270.000 de lei, iar cea mai mare factură a ajuns la unitatea din Bârlad.

Edilul spune că este o presiune foarte mare asupra bugetului local.

Din acest motiv, primarul a cerut foarte multă chibzuinţă din partea managerilor şi să stopeze risipa.

Edilul a vorbit cu managerii să găsească toţi o soluţie, pentru că este mare presiunea asupra bugetului local.

