Fost şef al Arestului Central, dezvăluiri despre cum a devenit arestul teren de joacă pentru Serviciile Secrete

Avem dezvăluiri din epoca de aur a spectacolului cătuşelor. Un fost şef de la Arestul Central al Poliţiei Capitalei a povestit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN cum se făceau arestările în acei ani şi ce se ascundea dincolo de porţile mari de fier.

Vîntu, Diaconescu, Cătălin Voicu sunt doar câteva dintre celebrităţile arestate în acea vreme. O vreme în care, spune el, Arestul Central devenise terenul de joacă al serviciilor secrete.

"Porțile astea reprezenta o graniță între bine și rău, între cei fără de pată și cei, deși prezumați nevinovați, condamnați", spune comisar (r.) Marian Tudor, fost şef al Arestului Central

Pentru el, pentru cel care a fost comisarul Marian Tudor, porţile Arestului Central sunt Porţile Ruşinii. Ştie fiecare centimetru de după porţi, fiecare zid şi fiecare geam.

"Din februarie 2010 până în decembrie 2011 am domnit la Beciu Domnesc. Ce m-a lovit foarte tare a fost că nu știam cu ce vine la pachet mandatul de arestare preventivă. În activitatea anterioară, când eram ofițer de cercetare penală și de poliție judiciară, era o reală sărbătoare când reușeai să prinzi niște infractori dovediți", a mai spus Marian Tudor, fost şef al Arestului Central

Diferențele între acea epocă şi cea pe care o trăim ar fi geamurile noi de termopan şi valul mare de arestări din vremea în care era şef la arest.

Cum a devenit arestul teren de joacă pentru Serviciile Secrete

"A fost o perioadă de glorie și a DNA-ului și a DIICOT. Cumva, organele judiciare începuseră să livreze cantitate și pot să spun că cel puțin noi, Serviciul de Reținere și Arestare Preventivă, noi, aresturile Capitalei, mă refer, nu eram pregătiți pentru fluxul ăsta mare de arestări", a mai spus Marian Tudor.

I-a avut în faţă pe celebrii României, de la oameni politici până la cei mai grei afacerişti. Şi a aşternut într-o carte trăirile lor, ale lui şi ale poliţiştilor care-i păzeau.

"Am primit acceptul de a de a scrie despre dumnealor și în carte, în Dincolo de porțile rușinii și mă refer la Sorin Ovidiu Vântu, la Dan Diaconescu, la Cătălin Voicu, Nicolae Popa, au fost mai multe persoane. În 2010-2011 izvorul era nesecat, robinetul curgea bine de tot, cu cu mandate și cu nume celebre. Dacă aș fi stat să ascult pe toată lumea, și mă refer la toți cei reținuți și arestați, cred că majoritatea spuneau că sunt nevinovați.

"Au fost persoane care în urma cercetărilor s-au dovedit a fiind nevinovate"

Au fost persoane care în urma cercetărilor s-au dovedit a fiind nevinovate. Au fost achitate. Când îmi spuneau că-s nevinovate, aveam o urmă de îndoială mai pronunțată inițial", mai spune Marian Tudor.

Erau mari interese şi fiecare voia o bucățica.

"Am scris despre DGIPI şi SRI, Dar la un moment dat, cel puțin, clădirea asta devenise la început părea a fi un teren de joacă, un tren de joacă al unuia sau al altuia. Referitor la partea de intimitate care a intrat în zona de joc a serviciilor, vorbim despre intimitatea mea. Am reușit să scot și din peretele biroului, nu o dată, microfoane care au fost instalate de nu știu cine. La un moment dat, cineva a venit chiar să mi-l ceară că-l are pe inventar. Și am luat acel microfon. Era marfă pentru toată lumea. Și ar trebui să înțelegem că în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă puteau să fie arestate 200 de persoane. Multe dintre aceste persoane beneficiau, aveau averi considerabile, interese în anumite afaceri", a mai spus Marian Tudor pentru Antena 3 CNN.

Cartea "Dincolo de porţile ruşinii" este deja în librării. Ea va fi lansată pe 12 aprilie.