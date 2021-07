Laurenţiu Şerban, erou şi campion. Lecţia de viaţă pe care ne-o dau militarii răniţi în Afganistan

"Am fost rănit în ultima misiune din acea rotaţie de şase luni . M-am repatriat, a urmat un lung proces de spitalizare, de montare a protezei şi de a reînvăţa să merg, proces care durează şi în ziua de astăzi", a spus Laurenţiu Şerban, militar rănit în Afganistan.

Laurenţiu Şerban a călcat pe o mină în ultima zi a misiunii sale de şase luni. Era noapte şi incerca să îşi salveze colegul a cărui maşină ardea, după ce trecuse peste un dispozitiv similar.

"La momentul accidentului , totul părea pierdut. Rememorez moementul când eram efectiv pe burtă căzut, în momentul în care s-a declanşat acea mină. Toate planurile mele erau spulberate", mărturiseşte bărbatul.

După o perioadă de patru luni de recuperare la un spital din Germania, Laurenţiu s-a întors acasă. Fără un picior şi fara un deget la mâna stângă.

"Viaţa are un mod de a compensa pierderile şi viata mea a decurs bine. Acum am o familie care este sprijin de zi cu zi emoţional care este tratament pentru oricine ar fi în situaţia mea şi efectiv pot spune că am trecut peste", adaugă Laurenţiu Şerban.

Mai mult, locotenent colonelul s-a întors în armata şi lucrează la aceeaşi divizie de unde a plecat, în urmă cu cinci ani, în misiune, în Afganistan. Şi nu a trecut mult timp până şi-a reluat zborul vieţii.

.Şi ne-a făcut din nou mândri şi onoraţi că îl avem.

Laurenţiu Şerban a purtat pe umeri drapelul românesc la jocurile Invictus acolo unde a câştigat o medalie şi a devenit campion. Alături de alţi aproape 30 de militari răniţi în Afganistan.

"Mai greu este să trăieşti, mai greu este să treci peste şi cred că noi am reuşit cu toţii, indiferent de cât de greu am fost răniţi. Am trecut peste acele traume şi cred că suntem exemplu şi pentru alţii", a declarat lt. col. Laurenţiu Şerban, militar rănit în Afganistan, în reportajul realizat la News Hour with CNN.





