Oana Mizil renunță la ordinul de restricție pe numele lui Vanghelie: ”Nu m-a lovit. M-a îmbrâncit”

”Nu, nu m-a lovit. A fost o mare exagerare din partea presei. De două zile stau și mă uit și mă minunez. Pe fondul de stres al soțului și pe fondul meu de stres, pentru că de 5 ani suntem practic hărțuiți de DNA și nu numai, pur și simplu am ajuns la un moment de oboseală, de saturație, de nervozitate.

În orice familie există momente de tensiune, momente frumoase, momente grele și ușoare, iar vineri seara am avut o mică altercație cu soțul meu. Eu voiam să plec la mare mai devreme, el nu putea să plece din cauza proceselor și pur și simplu ne-am supărat și ne-am certat.

De ce a ajuns la spital Oana Mizil după cearta cu Marian Vanghelie

În ziua în care soțul meu a ajuns condamnat pe nedrept și a primit această condamnare de 11 ani și 8 luni, o condamnare incredibil de mare, din ziua aceea eu am probleme cu cortizolul și am tensiune fluctuantă.

Vineri seară, pe fondul de oboseală și stres maxim și de supărare, practic m-am supărat că nu m-a lăsat să plec la mare în ziua în care eu am vrut, tensiunea mi-a crescut foarte rău, am avut 18 cu 16 și așa am chemat salvarea, pentru că Marian s-a speriat foarte tare, mama mea s-a speriat, eu m-am speriat...”, a declarat Oana Mizil la ”News Hour with CNN” de la Antena 3.

”Am avut atac de panică”

Aceasta a comentat și ordinul de restricție împotriva lui Marian Vanghelie, în care scria că acesta ar fi lovit-o cu putere, negând acest lucru și spunând că el nu a lovit-o.

”Nu, nu. Deci nu am fost lovită cu putere, așa cum se spune. Pur și simplu, soțul meu m-a apucat de brațul stâng și m-a îmbrâncit. Nu m-a lovit cu altceva, nu m-a bătut. Se și scrie în documentele de ieșire din spital că am avut atac de panică și tensiune foarte mare.

Acum 5 ani de zile, soțul meu era în arest la domiciliu și într-o dimineață DNA-ul a venit să îl ridice fără mandat, fără nimic. Seara, am fost dusă de urgență tot la Spitalul Elias. Trei săptămâni am stat cu branulă în braț și peste tot și mi se punea cortizol pentru că altfel nu puteam să fac față acelei boli. Deci tot pe bază de stres. La fel și acum”, a mai declarat Oana Mizil.

