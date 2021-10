Părinţii revoltaţi de lipsa testării în şcoli: "Îl acuz direct pe Cîmpeanu că este vinovat de îmbolnăvirea copilului meu"

Testarea în şcoli a început abia azi, după ce, timp de mai bine de o săptămână, ordinele date de miniştrii Educaţiei şi Sănătăţii s-au bătut cap în cap şi părinţii şi-au testat copiii pe banii lor.

În continuare, în unităţile de învăţământ, situaţia este critică. Sunt peste 5000 de elevi care s-au infectat cu SARS-COV-2 în doar o săptămână. Părinţii îl cred responsabil pe ministrul devenit interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, care şi-a asumat şcoala cu prezenţă fizică în plin val patru, când numărul cazurilor de COVID-19 a explodat.

Pe 1 octombrie, miniştrii Educaţiei şi Sănătăţii au semnat un ordin comun, în care scria negru pe alb că elevii care vor să revină fizic la şcoală mai devreme decât cei carantinaţi ori pozitivi, trebuie să se testeze cu 24 de ore înainte, într-o unitate acreditată.

Dar, la doar 3 zile după, Ministrul Educaţiei trimite o informare în şcoli prin care, practic, contrazice ceea ce semnase deja pe 1 octombrie. Şi spune că acolo unde există cabinete medicale, testarea pentru revenirea la şcoală în ziua a 8-a, de fapt, se poate face.

Exact în același timp, Ministerul Sănătăţii trimite o circulară către Direcţiile de Sănătate Publică. Aflăm, din acest document, exact opusul informării trimise de Ministerul Educaţiei. Şi anume că testarea în ziua a opta nu mai intră în sarcina cabinetelor medicale şcolare.

Lumină s-a făcut abia ieri când ministrul interimar al Educaţiei şi ministerul Sănătăţii au venit cu un nou ordin comun, publicat în Monitorul Oficial. Astfel, testarea în şcoli a început abia azi. Reprezentanții unităților de învăţământ au luat teste de la Direcțiile de Sănătate Publică. Totuși, mulţi elevi refuză să se întoarcă mai devreme în bănci.

“În general elevii care nu se reîntorc la cursuri în a 8 a zi sunt cei din clasele terminale”, spune Florica Dumitru, director colegiu.

“Nu am venit în a 8 a zi, am stat 2 săptămâni acasă. Nu sunt vaccinat şi e mai sigur pentru mine să aștept perioada întreagă”, spune un elev.

„Îl acuz direct pe dl. Cîmpeanu că este vinovat de îmbolnăvirea copilului meu"

Între timp, mii de copii se infectează în şcoli, iar părinţii vin cu acuzații extrem de grave.

“Copilul meu cel mic de nici 11 ani a ieșit pozitiv la un test PCR. Am fost întrebată dacă copilul a participat la vreo nuntă? Am spus nu, s-a infectat de la școala. Daca a participat la vreun botez? Nu, s-a infectat de la școala. Deci senzația mea este că se evită sub orice formă sa apară şcoala ca sursa de infectare a copiilor în anchetele epidemiologic

În momentul asta eu îl acuz direct pe dl Cîmpeanu că este vinovat de îmbolnăvirea copilului meu", spune un părinte.

În discuție sunt încă testele non-invazive, pe bază de salivă, despre care ministrul Educaţiei spunea în urmă cu două zile, că vor fi achiziționate şi autorizate în regim de urgenţă. Mai mult, încă nu se știe ce se va întâmpla cu testarea preventivă în şcoli şi dacă elevii vor fi testați o dată la două săptămâni.

