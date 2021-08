Perle Bacalaureat 2021, sesiunea de toamnă: ”Harap Alb a fost prietenos, însă Spânul a fost dușmănos cu el”

Mario vrea să devină mecanic auto. Pentru asta, însă, are nevoie să promoveze bacalaureatul, care i-a cam dat bătăi de cap atât în prima sesiune, cât şi acum, în cea de a doua.

Iată cum a descris relaţia dintre personajele Harap Alb şi Spânul din opera lui Ion Creangă.

”Harap Alb la început a fost prietenos cu Spânul, însă Spânul a fost într-un fel dușmănos cu el, care încerca să îi ia locul din împaratul... care voia sa îi ia... deci ca să vă explic. L-a prezentat pe Harap Alb drept sclavul lui Spânu și Spanu s-a prezentat drept fiul craiului”, a încercat să explice Mario.

Întrebat care sunt învățăturile pe care le-a tras din ”Povestea lui Harap Alb” și care l-ar putea ajuta în viață, Mario a răspuns: ”Niciuna. Nu cred că o să merg pe stradă și o să vină un cal să mi-l trimită pe Spân în cer, dar am învățat pentru BAC, că e frumos așa, în caz că mă întreabă copiii să le spun și eu ce am scris la BAC”.

Daniel este casier la un lanţ internaţional de fast-food. Și pentru el subiectul al treilea a fost cel puţin neaşteptat.

”A picat Creangă și eu îl așteptam pe Eminescu. Reacția de doamne ajută, de îmi venea să plâng pe acolo. Dacă iau 6 să zic saru' mâna lui Ăl de sus. Am avut timp, dar lenea e cucoană mare”, a spus Daniel.

Cosmin a ales să nu se prezinte în prima sesiune a Bacalaureatului, iar în cea de a doua a venit mai mult relaxat decât pregătit.

”N-am învățat, dar m-am descurcat bine. Subiectul doi n-am știut să îl fac, am scris că mă depășește, iar la trei că nu mai am timp că ma super grăbesc, dar am făcut 1”, a explicat Cosmin.

Mâine va avea loc proba scrisă la matematică, respectiv istorie, iar miercuri se va sustine proba scrisă la alegere, în funcţie de profil si specializare.

Primele rezultate se vor afişa pe 31 august.

