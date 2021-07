România va găzdui cel mai mare campionat de gaming din lume: DOTA 2 "este o competiție cu premii de 40 de milioane de dolari"

Încă din anii 50' jocurile pe calculator reprezintă una dintre cele mai la îndemână variante de relaxare. Cu toate acestea, influența asupra jucătorilor, în special a copiilor, poate fi periculoasă.

În România sunt peste 8 milioane de jucători, însă în acest domeniu sunt și avantaje și dezavantaje. Până vom află care sunt acestea, vreau să va mai spun că și bugetul local are de câștigat în urmă acestor jocuri. De exemplu, anul acesta, în România, pe Arena Națională, va avea loc cea mai mare competiție de DOTA 2 din lume, de unde primăria va încasa 500 de mii de dolari.

"Este o competiție care va fi vizionată undeva în jur de 80 milioane de oameni, din întreagă lume. Este o competiție cu premii de 40 de milioane de dolari, din care 16% merg la bugetul statului român, sub formă de impozite.", a declarat primarul Capitalei, Nicușor Dan.

"Am început că orice jucător obișnuit și la un moment dat am spus că aș vrea să duc mai departe pasiunea această și am început să mă filmez jucând League of Legends, un joc pe care îl joc de 10 ani de zile deja.", povestește Lucian "IceManLucky" Dinescu.

Acum, Lucian câștigă peste 400 de euro lunar din hobby-ului lui. Pentru copii jocurile pot fi periculoase.

Psiholgii avertizează că jocurile video pot avea consecințe negative asupra dezvoltării neuronale a copiilor

"În cazul depresiei, nu recomand copilului aceste jocuri, mai ales în jocuri permanente, pentru că un copil depresiv are tentația să se retragă și aceste jocuri îi crează o lume iluzorie în care el se vede și trăiește, neglijând viață reală.

Dacă sunt accesate cu limita și adresate vârstei pe care o are copilul, jocurile au efecte pozitive. Aceste pot dezvolta circuite neuronale, abilități, dar mai ales imaginația.", spune Keren Rosner, psiholog

Nicușor Dan anunță colaborarea cu Valve pentru organizarea The International, cel mai mare eveniment internațional de sporturi electronice

Nicușor Dan a făcut o serie de declarații în care a spus că Arena Națională va fi închiriată firmei Valve pentru campionatul The International - Dota 2.

Dota 2 este cel mai cunoscut joc tip MOBA, un joc de strategie, cu echipe de 5 versus 5, unde fiecare membru controlează un singur personaj.

Primul eveniment The International a avut loc în anul 2011, în Cologne, Germania pentru a lansa jocul Dota 2. Pe atunci premiul a fost de 1.6 milioane de dolari, o sumă nemaivăzută în eSports (sporturi electronice). În anul 2020 campionatul nu a avut loc din cauza pandemiei COVID-19.

Nicușor Dan: ”Este evenimentul de sporturi electronice cu cel mai mare premiu din istorie”

Majoritatea campionatelor The International au fost organizate în SUA, premiul cel mare crescând progresiv de la 1,6 milioane de dolari la suma record de anul acesta, din București. Nicușor Dan a precizat faptul că 16% din acești bani sunt impozați de către statul român.

Competiția este vizionată de 80.000 de oameni din întreaga lume.Campionatul se va desfășura pe Arena Națională între 12 și 17 octombrie 2021 și va fi, cu siguranță, evenimentul turistic al lunii.

