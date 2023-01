5 lucruri pe care trebuie să le ştii despre îngrijirea hainelor

Trecerea timpului îşi lasă amprenta şi asupra hainelor. Dacă vrei ca piesele din garderoba ta să arate întotdeauna „ca scoase din cutie”, sunt câteva trucuri pe care trebuie să le știi

Sursa foto: Antena 3 CNN

În primul rând, reține că este important să respecți toate indicațiile de pe etichetă. Însă, adevărul este că puțini cei care țin cont de această regulă simplă. Aflăm de la specialistul în îngrijirea materialelor textile, Ana Maria Stoica, 5 lucruri utile pentru fiecare dintre noi.



"Atunci când vorbim despre îngrijirea hainelor este important să învățăm să citim simbolurile de pe etichetele de întreținere. Pe fiecare etichetă noi întâlnim 5 simboluri, ele reprezintă modul în care spălăm, dacă avem sau nu avem voie să îl albim, temperatura la care să îl călcâm, dacă are voie în uscătorul electric sau care este modalitatea prin care să îl uscăm și modul de uscare profesională la curățătorie.", a spus Ana, specialist în îngrijirea materialelor textile.

Dacă obișnuiești să tai eticheta și nu vrei să o păstrezi, îi poți face o fotografie alături de piesa care o reprezintă. Un album în galeria foto nu ocupă mult spațiu și, cu siguranță, îți va fi de mare ajutor.



"Având în vedere țesăturile din ziua de astăzi, este în regulă să spălăm undeva la 30 de grade și un program de o oră – o oră și 20 maxim, dar putem începe de la un program de 20 – 25 de minute. De asmenea, este foarte important să reducem turațiile, să spălăm undeva la 800 de turații, iar la piesele mai delicate să mergem chiar până la 600 de turații.



De asemenea, este important ca piesele să fie spălate la timp.





"Cele mai cunoscute pete și provocările cele mai mari sunt cele de pe hainele albe. O spălare a lor cât mai rapidă și de multe ori cu haine albe joci 1 la 1: l-ai purtat, l-ai spălat.



După terminarea programului, piesele trebuie scoase într-un timp cât mai scurt din mașină.



"Cu cât lăsăm hainele mai mult acolo cu atât există posibilitatea să prindă miros și, mai mult de atât, și cuva mașinii prinde și ea miros și se prinde la următoarele spălări.", a mai spus Ana Maria Stoica, specialist în îngrijirea hainelor.



Uscarea se poate face fie în uscătorul electric, fie pe stender - indicație care se găsește tot pe etichetă.



"Și în momentul în care vorbim de o uscare la liber și avem haine colorate, de exemplu, este important să nu le expunem la soare, deoarece soarele decolorează. Într-adevăr, soarele este benefic pentru produsele albe. Nu le îngălbenește, nu există problema aceasta.", mai spune specialistul în îngrijirea hainelor.



Călcatul, al patrulea lucru de care trebuie să ții cont, dacă îți dorești să prelungești durata de viață a hainelor tale.



"Recomand călcarea după ce sunt uscate, deoarece fibra este elastică și are puțină umiditate reziduală și este mult mai ușor de călcat. Recomand de foarte multe ori folosirea unui steamer, pentru că țesăturile nu au nevoie neapărat să fie foarte, foarte bine îndreptate, asta dacă îți place să le porți un pic mai lejer. Însă, dacă vorbim despre o cămașă, care are nevoie de o dungă, călcarea se face pe masa de călcat cu fierul potrivit la temperatura necesară țesăturii."



Apoi, urmează depozitarea. Conform specialiștilor, aceasta poate fi făcută atât pe rafturi, cât și pe umerașe. Însă, una dintre reguli este ca articolele mai grele să fie împăturite, fiindcă își pot modfica forma în timp.



Trebuie să ne uităm la țesătură. De exemplu, o să îți arăt aici, am un pulover din cașmir pe care nu l-am depozitat pe umeraș într-un mod normal astfel încât să nu facă umeri, astfel l-am pus pe din două, ca greutatea să fie la mijloc și să nu-și mărească lungimea.

Iar pe termen lung, piesele trebuie să stea într-un loc răcoros, uscat și nu prea aglomerat.



Este foarte important să știm că înainte să le depozităm e nevoie să le curățăm. Iar apoi, cu privire la depozitare, să nu depozităm în folii de plastic, așa că recomandarea este dacă avem saci din țesătură, putem să folosim foarte, foarte bine niște fețe de pernă albe, mai vechi, sau putem folosi saci vidați, chiar dacă sunt din plastic, faptul că noi scoatem aerul, țesătura este în regulă acolo. ", a mai spus Ana Maria Stoica, specialist în îngrijirea hainelor.