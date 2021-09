7 sfaturi de stil despre cum să ne îmbrăcăm, pentru a părea mai înalte şi mai suple

Purtate corect, hainele te pot ajuta să obții efectul pe care ți-l dorești. Mariana Romanica, consultant de imagine ne va spune cele 7 tipsuri de stil care te vor ajuta să pari mult mai suplă.

"Sunt trucuri pe care le putem aplica zilnic cu foarte puține accesorii, cu accesorii pe care deja le avem în garderobă și nu le folosim și sunt variante prin care putem să valorificăm ce avem deja acasă"

Câteva artificii vestimentare ne pot ajuta să atingem perfecţiunea pe care o visăm. Important este să învăţăm cum să ne ascundem defectele şi cum să ne evidenţiem calităţile.

"Femeile apreciază sfaturile practice și le arăt prin demonstrație cum putem să transformăm o ținută pentru a arăta armonios, pentru a scoate anumite trăsături în evidență. Unele femei își doresc să arate mai înalte, toate ne dorim să păre mai suple sau mai voluptoase"

Vara trecută, pantalonii biker au fost considerați o piesă de nelipsit din garderoba pasionatelor de modă. Din păcate, însă, acești pantaloni nu avantajează orice siluetă. Mariana are o altă abordare:

"Practic, am lucrat foarte mult în zona de sus a cămășii, am valorificat punctul taliei și am creat unitate vizuală cu nuanța părului meu, cureaua și încălțămintea pe care am ales-o. În felul acesta, picioarele arată foarte bine în pantaloni biker, deși să zicem că tipologia mea corporală nu ar fi cea mai potrivită pentru a purta acești pantaloni"

O altă transformare care ne-a plăcut a fost cea în care Mariana purta un outfit complet alb.

"Se spune că albul îngrașă, de fapt nu albul îngrașă, ci croiala îngrașă. Și atunci ce am făcut eu aici a fost să transform croiul pe care îl avea piesa, astfel încât corpul meu să arate spectaculos"

Am provocat-o și la o demonstrație. Astfel, colega noastră, Georgiana s-a îmbrăcat cu o pereche de pantaloni evazați, un top și un cardigan... iar pentru styling, s-a lăsat pe mâna specialistului.

"Din punctul ăsta avem cele șapte trucuri pe care putem să le aplicăm"

Care ar fi primul truc?

"Primul dintre trucuri este să creăm unitate cromatică în parte de jos, să înlocuim încălțămintea ta deschisă la culoare cu încălțăminte închisă la culoare și un punct bonus ar fi să alegem încălțăminte cu toc. Pantalonul evazat oricum lungește piciorul și face coapsele să pară mai înguste. Iar dacă adaugi un pantof cu vârful ascuțit, piciorul se lungește și mai mult, evident adăugând tocuri, piciorul arată mai subțire și căpătăm câțiva centimentri în plus"

Al doilea truc este marcarea taliei. Pentru a obține efectul dorit ne putem folosi de o curea simplă.

"Deja începem să respectăm proporția de aur, să marcăm talia, iar partea de jos are două treimi din întreaga înălțime, partea de sus a corpului are o treime din întreaga înălțime. Culorea închisă face talia să pară și mai mică"

De asemenea, cureaua poate fi purtată și pe deasupra.

"Dacă vrem să păstrăm focusul pe ținută și să fie cât mai puține elemente, atunci catarama poate fi pusă la spate, exact cum am făcut noi. În momentul acesta, putem să modelăm cardiganul și dacă vrem să adăugăm voluptate, o să lăsăm cardiganul pe margine, iar dacă nu vrem să adăugăm voluptate sau vrem să acoperim un bust proeminent, putem să îl închidem mai mult"

Ținuta arată deja mult mai bine și încă nu am ajuns la final.

"Următorul nivel, nivelul expert, când vrem să marcăm talia și să scoatem în evidență proporția de aur este să bluzăm topul, asta înseamnă că vom băga bluza în pantaloni. Am bluzat topul, acum, dacă adăugăm și cureaua, efectul va fi maxim. Această variantă de outfit face ca picioarele să arate foarte, foarte lungi și subțiri. În plus, volumul de deasupra acoperă un eventual volum al abdomenului. Majoritatea femeilor se tem că dacă poară haine mulate în zona aceasta, o să se vadă burta. Dar în momentul în care noi avem un top mai larg și îl bluzăm, volum din partea de sus fiind mai amplu decât volumul din partea de jos face abdomenul să pară mai mic"

De asemenea, un alt truct foarte util este decolteul în V.

"Întotdeauna el o să alungească silueta și o să îngusteze trunchiul"

Recomanzi acest decolteu în V indiferent de mărimea bustului?

"Cu siguranță că poate fi utilizat indiferent de mărimea bustului. Important este cât de adânc alegem să fie V-ul și trebuie să ținem cont și de forma corpului pe care o avem, la final, echilibrând partea de jos cu partea de sus"

Pentru un plus de stil, ne putem juca și cu câteva accesorii.

"Mai am doi ași în mânecă. Ce mai putem face este să lăsăm zona asta a brațului liberă și atunci poți să ridici pur și simplu mânecile cardiganului pentru a se vedea încheietura subțire pe care o ai"

"Ultimul truc ține foarte mult de cum îți stilizezi părul. Și mai ales dacă ai părul lung, dar nu numai, poți să prinzi părul. Cu cât îl prinzi mai sus, dacă faci o coadă de cal sau un coc în partea de sus a capului, ajută foarte mult. Și putem adăuga și cerceii pentru un efect maxim. Se spune că less is more, dar atunci când creezi o structură în ținută, care are un scop precis, ea este foarte utilă și atunci faptul că noi am adăugat câteva accesorii, nu strică outfitul, din contră, îl îmbunătățește"

