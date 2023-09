Coxartroza, boala care te poate duce direct pe masa de operaţie

Asemenea marilor spitale din America și Germania, medicii ortopezi din România realizează protezarea minim-invazivă de șold, o intervenție care elimină durerea și îmbunătătește considerabil capacitatea de deplasare a pacientului.

Sursa foto: Freepik.com

Numeroase studii confirmă deja că acest tip de intervenție oferă numeroase beneficii de la o durere postoperatorie mai mică până la scurtarea perioadei de recuperare și o revenire mai rapidă la activitățile zilnice.

Coxartroza este o afecţiune care îl aduce pe pacient direct pe masa de operaţie. Cartilajul din articulaţia şoldului este distrus, iar femurul şi osul bazinului ajung să se frece direct, ducând la apariţia durerilor, pe care pacienții le descriu ca fiind insuportabile. Comparativ cu operația clasică, intervenția minim-invazivă de înlocuire a articulației soldului constă în realizarea unei incizii mici, de 6-12 cm, prin care chirurgul ortoped are acces la articulația soldului.

"Diferenta dintre operatia minim-invaziva si cea clasica este ca dupa ce se face incizia la piele, sa ajungi la articulatia soldului nu trebuie sa tai niciun muschi. Cu un instrumental specific se departeaza foarte bine musculatura, se evidentiaza articulatia soldului si astfel se poate proteza articulatia.", a spus medicul Robert Apostolescu, chirurg ortoped.

Riscul de a dezvolta coxartroză crește odată cu înaintarea în vârstă, cu precădere după 50 de ani. Însă, persoanele care au avut traumatisme sau surse de stres în mod repetat asupra articulației șoldului pot dezvolta această afecțiune și mult mai devreme.

"Desi este o operatie care e mai grea decat operatia clasica, dureaza mai putin, ceea ce reprezinta un avantaj foarte mare pentru pacient, pentru ca e expus mult mai putin la mediul exterior, riscul la infectie este mult mai mic, sangerarea este mai mica, unde protezarea soldului la mine dureaza undeva la 40 de minute.", a mai spus acesta.

Există numeroase studii prin care se arată ca intervenția minim-invazivă de înlocuire a șoldului oferă numeroase beneficii pacientului, printre acestea numărându-se durerea postoperatorie mai mică, scurtarea perioadei de recuperare postoperatorie și o revenire mai rapidă la activitățile normale de zi cu zi.

"Beneficiile interventiei sunt multiple si acestea rezulta tocmai din faptul ca nu se taie niciun muschi, niciun tendon, niciun ligament, pentru a putea fi pusa proteza. Cel mai important beneficiu este ca durerea este mult mai mica post-operator, sangerarea in timpul operatiei la fel este mai mica, iar pacientul isi poate reveni mult mai repede post operator, se poate da jos din pat de a doua zi, poate sa calce de cele mia multe ori cu toata greutatea pe picior, iar ca recuperare in timp undeva la 3 saptamani, maximum 4, nu trebuie sa foloseasca cadru, carje, niciun fel de ajutor la mers. De asemenea, riscul de infectie este mai mic pentru faptul ca operatia este mai scurta si atunci plaga operata este mai putin expusa mediului inconjurator.", a mai spus acesta.

Materialele utilizate în protezele de șold includ aliaje de metal, ceramice și polimeri. În general, protezele de șold pot fi construite cu două componente principale: cupa acetabulară și capul femural. Alegerea protezei de șold potrivite depinde de o serie de factori, cum ar fi starea de sănătate a pacientului, vârsta, nivelul de activitate și starea generală a articulației șoldului.

"Supravieturiea in timp a unei proteze depinde foarte mult si de calitatea protezei de sold. Exista mai multe materiale care se folosesc in protezarea soldului. Materialele pe care noi le folosim aici sunt de ultima generatie, iar supravietuirea in timp a protezei de sold ar trebui sa depaseasca 20-25 de ani.", a mai declarat acesta.

După aproximativ o lună de la interventie, specialistii spun ca pacientii ar putea să își reintre în ritm aproape complet. De exemplu, cei mai mulţi pot să şofeze în siguranţă la 2-4 săptămâni după intervenţia chirurgicală minim invazivă de şold. Însă, nici de la locul de muncă nu va fi nevoie să lipsească prea mult.

"In Romania, dupa numarul de chirurgi pe care o practica as putea spune ca nu se practica de foarte mult timp, dar in afara, aceasta operatie se practica de foarte mult timp. + 03.40 Eu fac aceasta interventie chirurgicala minim-invaziva de protezare a soldului din anul 2018 si sunt supra-specializat in protezarea articulara a soldului si a genunchiului undeva din anul 2013.", mai spune acesta.