Cum să ne ridicăm atunci când simţim că nu mai putem, cu Cerasela Rogen, coach transformațional

Așadar, specialiștii recomandă să vă puneți toate grijile pe pauză și să profitați de ultima lună de vară. O vacanță la mare sau la munte cu siguranță vă va ajuta să nu mai spuneți "of, nu mai pot!".

"Of, nu mai pot, nu mai pot, m-am săturat! Bineînțeles că nu este stilul meu, dar am fost și eu acolo, știu că ești și tu acolo și majoritatea, măcar o dată pe săptămână, spunem că nu mai putem. Ce credeți că facem în acel moment? Ne transformăm în victime! De ce? Că ne plângem. Și ce face victima, ce atrage victima? Un peștișor rănit, care curge sânge ce atrage? Un alt peștișor, delfin să îl salveze?

Asta la desenea animate. În realitate, atrage rechinul. Adică atunci când ne victimizăm și spunem că nu mai putem ne transformăm în victime care atrag situații una mai agresivă decât cealaltă – agresivă emoțional, agresivă material.

În momnetul în care înțelegi și nu te mai plângi și nu mai dai vina pe nimeni, ci te gândești că ai resurse de a fi, de a învăța, de a evolua în care să nu te mai plângi și când nu mai dai vina pe pisică, pe trecut, pe guvern, pe politicienii care fură, pe pandemie și găsești doar explicații, nu ești unde trebuie, ești "of, nu mai pot".

Dacă ai să fii căutător de soluții și nu de explicații și nu mai arăți cu degetul decât "eu pot să merg mai departe, sigur voi găsi soluția". Chiar în momentele și vă dau un instrument, care pe mine m-a ajutat extraordinar.

În momentul în care poți fi plin de datorii, poate nu mai ai bani să plătești rata la casă, eu am fost în acel moment, am fost în momentul în care soțul meu a dat faliment, eu nu mai lucram, era criza din 2011, totul colapsase, noi nu am știut să gestionăm bine banii și eram la limită să pierdem casă, să pierdem tot cu doi copii mici. V-am spus acest exemplu ca să știți că înțeleg.