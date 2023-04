Cum să trăieşti până la 100 de ani. Trucuri de la cele mai longevive popoare

15 minute de mișcare, timp de 20 de ani, pot înseamna până la 16 ani în plus de viață. Putem să învățăm de la Costa Rica. În 2021, aproape 700 de persoane aveau împlinită vârsta de 100 de ani.

Se pare că aceștia au o dietă semi-vegetariană, bazată pe restricție calorică, fac activitate fizică în fiecare zi, și, tot zilnic, consumă și câte un pahar cu vin roșu.

Aflăm de la cardiologul Cezar Amititeloaie, expert al senatului Științific al Fundației „Dan Voiculescu” pentru Dezvoltarea României ce ar trebui sa facem ca sa traim mai mult.

"Ce anume ne face sa traim mai mult, sa dorim sa traim mai mult? In primul rand, scopul, sensul vietii – motivatia, de ce sa ne dorim sa facem asta. In viata avem doua coordonate, interesul si placerea, iar interesul este o placere amanata. Placerea tine de hormonii fericirii, serotonina, dopamina, de ce ne ridicam din pat? Daca ne blocam doar la placerile astea de moment, sa mananc, sa dorm, sa ma distresz atunci nu avem longevitate.

De asemenea, studiile ne arată că mersul pe jos, alături de o alimentație corectă, se numără printre principalele secrete ale longevității.

"Cea mai importanta interventie, cea mai buna, eficienta si dovedita deja de multe sutdii este postul intermitent, adica restrictia calorica alternativa, alternand cu o alimentiatie bogata in nutrienti. Postul negru este principala interventie, apoi miscarea.", a mai spus cardiologul.

Cercetatorii au identificat câteva aspecte comune ale zonelor în care se regăsesc indivizi longevivi. Printre care se numară o dietă semi-vegetariană, o activitate fizică moderată, nelipsitul pahar de vin roșu zlinic, dar și timpul petrecut in familie. Insa, orice om este diferit si trebuie luate in calcul nevoile fiecauia.

SECRETUL LONGEVITĂȚII

- dietă semi-vegetariană (cel putin 75 % bazată pe plante)

- activitate fizică moderată zilnică

- diete bazate pe restricția calorică

- consumul unui pahar de vin roșu zilnic

- viața și timpul petrecut în familie

"Miscarea trebuie sa fie echilibrata, miscarea excesiva, sportul excesiv produce imbatranire precoce. Miscarea trebuie sa fie de scurta durata si de mare intensitate, urmata de refacere. Pentru ca daca ardem prea multe calorii, imbatranim precoce.", a mai explicat cardiologul.

15 minute de mișcare pe zi, timp de 20 de ani, pot adăuga până la 16 ani de viață.

"Anxietatea ne omoara si ne produce stres pe interior mai mare decat poluarea. Deci noi ne ferim de aer, de apa, in exterior e plin de chimicale, dar cele mai multe sunt in interiorul nostru, le produce propriul corp prin atritudinea negativa, deci atitudinea si gandurile pozitive, motivatia si astea sunt cele mai importante aspecte, degeaba mancam bio, degeaba mancam toate suplimentele, respectam cu strictete norme, diete, daca pe interior nu facem curatenie.", a mai spus acesta.

La nivel mondial, longevitatea şi extinderea duratei de viață sunt principalele ținte ale științei, iar deceniul 2021 – 2030 a fost declarat, de Organizația Națiunilor Unite și Organizația Mondială a Sănătății, drept deceniul pentru o îmbătrânire sănătoasă.

"Ce e in corpul asta e atitudinea pozitiva sau negativa, e frustrare, dusmanie, e vinovatie, sau e iubirea, pace, bucurie. In momentul in care observam ce e acolo, nimeni nu vrea sa ii fie rau, binele asta ni-l luam fie dintre o mancare, o prajitura, pe moment, facem acea placere, facem acea placere cu vinovatie, cu o felie de tort, din moment ce te-ai bucurat de acel bine chiar daca a fost nesanatos. In momentul in care tu echilibrezi sursele de bine si iti iei bucuria si dintr-o felie de tort, de stat la soare, de o carte citita si o iei cu asumare, pentru ca iti permiti sa traiesti acea bucurie. Atitudinea noastra fata de exterior conteaza mai mult decat exteriorul in sine.", a mai adăugat acesta.