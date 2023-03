Cum se tratează dermatita în funcţie de severitatea afecţiunii

Tipuri de dermatită: Aproximativ 8 milioane de români suferă de o formă de alergie, iar una dintre cele mai frecvente afecțiuni este dermatita. Atât copiii, cât și adulții se pot confrunta cu aceasta.

Sursa foto: Antena 3 CNN

De-a lungul timpului, au apărut numeroase tratamente și remedii naturiste. Însă, nu toate s-au dovedit a fi benefice. Ce funcționează și ce nu ar trebui să facem niciodată în funcție de tipul de dermatită pe care îl avem aflăm din materialul următor.



"Dermatita este un termen generic care se referă la o afectiune în care pot să am pe piele o uscăciune cutanată sau o erupție, in care pielea este rosie si poate sa aiba sau nu scoame, sau niste vezicule din care curge lichid.", a spus Irina Antonescu, medic pediatru.



Dermatita poate fi non-alergică și apare în aproximativ 15-30% din cazuri, sau alergică, identificată mult mai frecvent, în 70-80% din cazuri și este declanșată prin triggeri alimentari, aeroalergeni și substanțe iritane. Dermatita alergică este și ea împărțită în trei categorii: atopică, de contact și seboreică.



"Dermatita de contact, de exemplu, pun niste cercei si fac gaura de cercel, care frecevent contine nichel, de la nichel pot sa fac o reactie de contact, deci la nicelul urechii pot sa fac o eruptie", a mai spus medicul.





Dermatita de contact se manifestă prin erupții cutanate roșii, care pot provoca arsuri sau mâncărimi. Uneori pot apărea inclusiv bășici. Se recomandă consultul medicului dermatolog sau al celui alergolog. Există și câteva remedii naturiste, care pot ameliora simptomele. De exemplu, gelul de aloe vera și uleiul de primula. Iar cel mai important sfat este să nu atingi zonele iritate, chiar dacă mâncărimile sunt intense.



"Cea mai frecventă este dermatita atopică, numai că dermatita atopică este o boală mult mai complexă pe care as putea să o compar cu un cameleon, nu toti avem acelasi tip de eruptie dar există un element constant, uscăciunea si mâncărimea. Dermatita atopică poate să apară de la vârsta de sugar.", a mai spus aceasta.



Este întâlnită la 20% dintre copii și bebeluși și, de cele mai multe ori, apare in primul an de viata. Uneori, simptomele dispar de la sine, alteori boala devine cronica si se reactiveaza ulterior, dar cu o ingrijire corecta a pielii si cu tratament adecvat, manifestarile neplacute pot fi ameliorate.



"Pacientul nu ii da foarte mare importanta decat in momentul in care devine extrem de deranjanta. Este o boala care duce la complicatii. Prima greseală nu recunosc ca adult, ca au ceva si tratez pielea in mod obisnuit si continui sa o agresez. Un alt ele ment important este stresul. Cu cat sunt mai stresat cu atat dermatita atopica incepe sa devina din ce in ce mai severa.", a mai spus Irina Antonescu.



De asemenea, specialiștii recomandă hidratarea pielii de cel puțin două ori pe zi, dușuri și băi mai scurte, de cel mult 15 minute, săpunuri blânde cu pielea, evitarea temperaturilor extreme și, nu în ultimul rând, folosirea unor haine din bumbac.



"Dacă am dermatită atopică formă mai severă, deci nu sunt în forma ușoară, există tratamente medicamentoase. Peste tot în lume există o corticofobie – „îmi este frică de cortizol”, nu trebuie să îți fie frică, dar nu îl aplic decât la indicație medicală și numai când este cazul.", a mai spus medicul.



Și ultima pe listă – dermatita seboreică. Nicio cercetare de până acum nu a putut stabili care sunt cauzele exacte care duc la apariția bolii, iar manifestările se asemană cu cele care apar și în cazul dermatitei atopice.



"Dermatita seboreică apare la copilul de vârstă mică și intră in remisie singură, pe măsură ce crește copilul, dermatita seboreică dispare. Este pe modificările fiziologice ale pielii plus încărcătura emoțională cu care copilul a rămas de la mama.", a mai spus medicul.



Institutul Național de Sănătate din SUA susține că dermatita seboreică apare în special în trei perioade: în primele trei luni de viață, în timpul adolescenței și la adulții cu vârsta cuprinsă între 40 și 60 de ani. Sampoanele medicinale, cremele si lotiunile sunt, in general, recomandate de medicul specialist pentru tratamentul dermatitei seboreice.



"Formele medii și severe ar trebui să existe o echipă multidisciplinară – pediatru, dermatolog, alergolog, psiholog și există și grupuri de suport și asociații care se ocupă de redirecționarea pacienților către cadrele medicale și oferă grupuri de sprijin.", a mai precizat medicul.