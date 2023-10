Deficitul de progesteron, unul dintre cele mai comune dezechilibre hormonale

Hormonii joacă un rol foarte important în menținerea sănătății organismului oricărei femei.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Când există fluctuații ale nivelului de hormoni, putem simți multe efecte și consecințe – de la ciclu menstural neregulat până la infertilitate și chiar osteoporoză.

Teodora Necula, consilier hormonal, împărtășește în continuare informații prețioase: care sunt principalele simptome atunci când există un deficit de progesteron, dar și cum puteți remedia această problemă în mod holistic.

Progesteronul este un hormon pe care noi femeile il producem doar atunci cand ovulam. Nu este un hormon pe care il secretam in fiecare zi. Este un hormon de baza in corpul nostru care echilibreaza testosteronul, iar noi fata de barbati avem mai mai multe tipuri de hormoni printre care si acest progesteron.

Progesteronul este adesea numit și hormonul maternității, datorită rolului sau în menținerea uterului relaxat, prevenind contracțiile premature care ar putea duce la avort spontan. De asemenea, ajută și la pregătirea uterului pentru implantarea embrionului și la menținerea unui mediu favorabil dezvoltării copilului.



"Exista posibilitatea ca femeile sa nu ovuleze lunar si posibilitatea ca el sa se piarda pe parcurs, motiv pentru care are atata importanta in corpul nostru sa il avem pentru ca el echilibreaza emotionalul, fizicul chiar si mentalul in corpul nostru. El este de fapt hormomnul mesager care pe langa sustinerea sa ne echilibreaza si ne calmeazam fata de ceilalti hormoni care sunt mult mai explozivi si mai energici.".

Deficitul de progesteron poate avea cauze dintre cele mai diverse – de la anovulatie, premenopauza si menopauza la stres sau alimentatie incorecta. Testul de sânge pentru determinarea progesteronului îl poate ajuta pe medic să determine dacă valorile acestui hormon sunt prea scăzute.





Ar trebui sa ne masuram progesteronul, sa stim daca e nevoie sa lucram pe el si aici pot sa recomand o analiza de sange de progrsteron, luata in ziua 21 a ciclului menstrual feminin pentru a vedea daca este nevoie sa lcurezi



Asadar, analiza este necesară pentru a ajuta medicul să determine cauza infertilității, pentru a urmări și monitoriza ovulația, sau pentru a diagnostica o sarcină extrauterină sau o sarcină cu anomalii, ori pentru a-l ajuta pe medic să pună diagnosticul în cazul în care pacienta are sângerări uterine anormale.

Primul si primul simptom ar fi spotingul, poate sa fie cand ovulez sau chiar inainte de menstruatie, se vede modificarea, am inflamatie in corp pt ca am prea mult estradiol si pot sa ma pufosesc, sa nu dorm foarte bine, sa fiu agitata, anxioasa, sa am insomnii si pot sa vad cel mai des prin starea mea emotionala, cu cat ma apropii de menstruatie, sa vreau foarte mutl ducle, sa dorm, pentru ca sunt epuizata si bineinteles apar alte afectiuni, sindrom de ovar polichistic, endometrioza, cam acest apare acest deficit de progesteron.

Există și exces de progesteron, care poate fi cauzat de terapia de substituție hormonală sau administrarea de anticoncepționale. Poate apărea și în cazul tumorilor ovariene și sindromului androgenital. Se manifestă prin uscăciune vaginală, cantitate scazută a menstrei, sensibilitate a sânilor, deficiență funcțională de estrogen, oboseală, somnolență, melancolie.



"Ar fi ideal pentru mine sa pot sa mananc echilibrat si parte de fibra, de proteina, nu exclud proteina, am nevoie de plante in cazul in care este foarte jos sa ma sprijin cu plante, astfel sa se produca natural si aici am lemnul dulce, toate aceste plante pot fi incapsulate sau ceaiuri. Si mai putem folosi terapiile alternative, cum ar fi acupunctura, reflexoterapia, acestea ajuta in corp la stimularea progesteronului, producerea lui din ovulatie.", a spus Teodora Necula, consilier hormonal.