Exerciţii de stretching în maşină, atunci când stăm la semafor, cu specialistul sportiv Cornel Moca

De exemplu, specialiştii ne recomandă să profităm de fiecare roşu la semafor pentru a face puţină mişcare. Deşi pare greu de crezut, este posibil.

Înainte de a începe orice antrenament e important să ştim care este poziţia corectă pe care trebuie să o avem atunci când şofăm.

"Scaunul trebuie să stea cât mai mult pe verticală, dacă l-am avea foarte mult pe spate am avea tendinţa să ne ducem către înainte, am rotunji umerii şi am pune presiune pe partea toracală şi pe zona cervicală. Iar automat, nici zona lombară nu va sta într-o poziţie favorabilă. Vă recomand scaunul cât mai pe verticală, să aveţi un unghi destul de bun ca flexie a genunchiului, la fel şi braţele, nu staţi cu braţele întinse şi nici cu ele prea flexate, aproape de volan", a declarat Cornel Moca, specialist sportiv.