Provocarea "Numai de bine" la final de an, cu psihologul Ana Dragalina

"De exemplu, eu sunt foarte recunoscătoare că în 2021 v-ați uitat într-un număr atât de mare la noi, că am o famile unită și că suntem sănătoși cu toții. Tu ce motive de recunoștință ai, ia un pix si o hartie si enumera-le pe toate. Cu cat manifestăm mai mult într-un mod pozitiv, cu atât bucuriile se vor înmulți. Vedem și un exemplu concret.

Un element foarte important pe care îl recomand în lucrul cu pacienții mei este a trăi în recunoștință, pentru că așa cum spune și Biblia – celor care au li se va mai dau, iar celor ca nu au li se va lua și ceea ce au.

Evident, este vorba despre sentimentul de reucoștință, pentru că atunci când trăim în recunoștință este ca și cum am depune bani la bani, știm ce vom scoate la bancă, știm ce vom scoate la bancomat.

Așadar, dacă alegem să depunem energia în banca recunoștinței, vom scoate la bancomat și mai multe situații pentru care să fim recunoscători. În schimb, dacă depunem foarte mult în banca supărărilor, ne plângem foarte mult de anumite lucruri, evident vom scoate la bancomat și mai multe situații pentru care să ne plângem.

Există o pildă foarte frumoasă cu cineva care a plecat la Dumnezeu, dar înainte de asta prietenii săi i-au dat câteva mesaje pe care să le trimită lui Dumnezeu.

Un prieten care trăia în abundență, prosperitate și avea foarte mulți bani, l-a rugat să îi transmită lui Dumnezeu să nu îi mai trimită atât de multe lucruri, pentru că nu știe ce să mai facă. În schimb, un prieten care avea mereu probleme cu banii, l-a rugat să îl roage pe Dumnezeu să îl ajute mai mult.

Pentru aceste dorințe Dumnezeu a spus "prietenul tău care trăiește în abundență ar trebui să înceteze să îmi mai mulțumescă, pentru că îmi mulțumește atât de mult, îmi este atât de recunoscător încât nu am de ales să îi ofer și mai mult. În schimb, prietenul tău care are probleme cu banii, are obiceiul de-a se plânge foarte mult.

Așadar, eu nu am ce să fac decât să îi dau și mai multe situații pentru care să se plângă, pentru că nu vede toată bogăția din viața lui. Așa suntem și noi în viața de zi cu zi, uităm să ne concentrăm pe lucrurile minunate pe care le avem și ne concentrăm pe ce ne lipsește. Ne plângem foarte mult în loc să ne dăm seama că toți suntem foarte, foarte bogați.

Desigur, putem să fim recunoscători și pentru situațiile pe care le considerăm negative, pentru că dacă suntem cu adevărat sinceri cu noi, ne dăm seama că toate situațiile ne-au transformat, ne-au transformat în persoane mai bune, mai înțelepte sau chiar oamenii pe care nu îi placem sau nu ne plac, vin în viața noastră să ne învețe anumite lucruri.

Acum, la final de an, recomand oamenilor să își facă un panou cu visuri. Practic, un organizator de planuri de intenții și să fie o cană plină în avans. Ce înseamnă asta?

De exemplu, noi când ne urcăm în avion spre o destinație exotică, să spunem, știm sigur că peste câteva ore să fim acolo și avem acel sentiment de recunoștință, de bucurie, de entuziasm.

De asemenea, recomand să ne facem un plan al visurilor noastre și să simțim acest entuziasm, această recunoștință în avans știind că dacă noi facem acțiunile potrivite, suntem în energia potrivită, această energie a recunoștinței, anumit, acele visuri se vor manifesta în viața noastră la un moment dat", a spus Ana Dragalina, psiholog.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal