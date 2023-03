Semne care te ajută să recunoşti un AVC

Anual, 70.000 de români suferă un accident vascular cerebral. Suntem pe locul al doilea în topul deceselor și al infirmităților cauzate de această afecțiune.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Timpul este factorul decisiv. În cazul acestei urgențe medicale, minutele câșitgate înseamnă vieți salvate. Specialiștii sunt de părere că pacientul trebuie să ajungă în cabinetul lor în maxim patru ore și jumătate. Dacă suntem informați și acționăm corespunzător, putem salva vieți.



"Acum persoanele tinere pot să facă un accident vascular cerebral, e adevărat reprezintă o populaţie ca procent demografic mult mai mică. Cap de serie sunt persoanele vârstnice, sunt acei mari vârstnici si cardiaci care sunt mari hipertensivi, au un istoric foarte mare de patologie poate au si un diabet in spate şi atunci la ei ar trebui să fim atenţi dacă apar probelem sau simptome bruşte", a spus medicul Daniel Puşcaşu.



O analiză efectuată de cercetătorii din întreaga lume, arată că persoanele care se confruntă cu stres la locul de muncă prezintă un risc de accident vascular cerebral cu 22% mai mare decât cele care lucrează într-un mediu lipsit de stres. Iar în cazul fumătorilor cu migrene au existat de trei ori mai multe şanse de a face un accident vascular cerebral.





În cazul unui accident cerebral vascular, este esenţial să recunoaştem primele simptome. Cea mai simplă modalitate de recunoaștere a AVC-ului este metoda FAST, care indică 4 pași de diagnosticare – modificări la nivelul feței, slăbiciune la nivelul brațelor, tulburări de vorbire și, nu în ultimul rând, timpul de reacție.



"Ar trebui să observăm că e ceva la nivelul feţei, de cele mai multe ori jumătate de faţă e căzută şi o să vedem efectiv cum o să aibă coţul gurii căzut, ochiul, pleoapele nu o să fie la fel de simetrice cu partea cealaltă. Asta inseamna accident vascular cerebral, o zonă unde creierul este privat de sânge si in functie de zona afectată acolo o să aibă loc manifestări. Că e de memorie, că e vizual, poate inclusiv să nu mai vadă cu un ochi sau cu ambii.", a mai spus medicul.

Simptome AVC

Confuzie

Probleme de vorbire

Probleme de vedere, cu un ochi sau cu amândoi

Amețeli

Tulburări de mers

Pierdere a conștienței

Paralizie (incapacitatea de mișcare) sau amorțire a feței, brațelor sau picioarelor, în special pe o parte a corpului

Un accident vascular cerebral este o afecţiune gravă care necesită îngrijire de urgenţă, acesta putând provoca leziuni cerebrale de durată, invaliditate pe termen lung sau chiar decesul pacientului.

"Trebuie să notăm exact ora la care bunica a avut prima oară acest simptom. Este o fereastră foarte scurtă de timp, de 4 ore şi jumătate unde trebuie dusă bunica la spital pentru investigaţii de urgenţă", a mai spus medicul.

Poate apărea AVC-ul şi în somn? "Da, accidentul cerebral vascular poate apărea, poate să se iniţieze şi în somn, aici este un lucru mai nefavorabil pentru că nu ştim debutul accidentului cerebral vascular.", a mai spus medicul.



1 din 3 persoane care a trecut printr-un atac ischemic tranzitoriu risca sa treaca și printr-un accident vascular cerebral. In jumatate dintre cazuri, acest lucru se intampla in doar un an de la AVC-ul ischemic tranzitoriu.