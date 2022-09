Sfaturi pentru a alege florile potrivite pentru cei dragi

"Trebuie sa tinem cont de varsta celui care le primeste, de preferinte – daca le stim – si chiar si de inaltimea doamnei. Pentru ca avem flori cu tija foarte lunga, cum sunt gladiolele, care sunt dificil de tinut de o femeie mica de statura, de exemplu.

Cu un buchet de trandafiri nu veti da niciodata gres. Rosii, galbeni, roz, albi, trandafirii sunt o alegere perfecta fie ca optati pentru un buchet monocolor sau asezati laolalta trandafiri de culori diferite. Ei pot fi combinati si cu alte tipuri de flori, dar cu mare atentie.

Crinii ar fi de asemenea o alegere eleganta la inceput de an scolar, insa ei trebuie oferiti cu precautie. In primul rand pentru ca sunt plante care au mult polen si ar putea aparea probleme in cazul in care avem de-a face cu o persoana cu alergii. In al doilea rand acelasi polen de pe stamine pateaza foarte rau daca ajunge pe imbracaminte.

A doua solutie pe care v-o propun este floarea in ghiveci. Alegeti plante robuste, nu foarte pretentioase, dar delicate si cu semnificatii. Anthurium sau Floarea flamingo, Crinul pacii sunt alegerile cele mai frecvente. O optiune buna pot fi si trandafirii miniaturali. In oricare dintre variante tineti cont va ghiveciul sa nu fie foarte voluminos si pe cat posibil sa fie invelit in folie speciala pentru a fi protejat in timpul transportului.

Tot frecvent sunt oferite si orhideele phalenopsis. Cu una, doua sau trei tije florale, acestea impresioneaza prin coloritul lor. Mare atentie sa nu cadeti in plasa si sa luati flori colorate artificial. Orhideele phalenopsis nu au niciodata florile albastru, mov sau verde. Daca le vedeti colorate asa inseamna ca au fost tratate cu substante chimice. Si la urmatoarea inflorire vor fi...albe.

In fine, aveti la indemana si optiunea aranjamentelor. Iar la mare moda sunt decoratiunile cu licheni colorati. Pereții vii și tablourile cu licheni stabilizați sunt noul trend în materie de design interior. Prin urmare nu veti da gres oferindu-i in prima zi de scoala, chiar daca pretul lor poate fi considerat un pic mare. Pe langa aspectul lor foarte interesant, acestia au si o serie de avantaje printer care faptul ca purifică aerul prin îndepartarea alergenilor, sunt antistatici, nu atrag praful, nu rețin insecte, sunt ignifugi, sunt 100% naturali si biodegradabili. In plus, nu necesită udare, tundere, sau cosmetizare", a spus Oana Matei.