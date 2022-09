Vacanţă de vedetă. Pe unde s-au plimbat vara aceasta

Cele mai frumoase amintiri sunt stocate sub formă de videoclipuri interactive și fotografii spectaculoase. Am pornit și noi într-un tur virtual pe conturile persoanelor publice din România și trebuie să recunoaștem că a fost o experiență pe cinste. Am ajuns din cele mai pitorești locuri până în cele mai exclusiviste și exotice destinații.

Pornim vacanța virtuală de pe unul dintre cele mai urmărite conturi din România. Adelina Pestrițu are o comunitate de 1,8 milioane.

În această vară, frumoasa brunetă a împărtășit cu urmăritorii săi imagini spectaculoase din Grecia. Fosta prezentatoare tv a fost plecată împreună cu soțul ei într-o escapadă romantică în Santorini. Această destinație este cunoscută ca fiind și una dintre cele mai scumpe insule din Grecia.

În imaginile postate vedem că Adelina s-a bucurat de soarele fierbinte, s-a răsfățat cu mâncare delicioasă și s-a bucurat împreună cu soțul ei de apusuri fabuloase. Însă, nu s-a mulțumim doar cu atât. Cireașa de pe tort a fost plimbarea cu elicopterul.

Tot în Grecia a fost plecată și Ioana Grama. Influencerița a optat pentru Mykonos. Această stațiune este recunoscută la nivel internațional drept destinația de vacanță a miliardarilor lumii, prețul pentru o noapte de cazare fiind destul de mare.

Însă, și contentul a ieșit de milioane, reels-urile au reușit să adune multe vizualizări și comentarii. Iar acum, la final de vară, Ioana a plecat în Spania împreună cu fiica și mama sa, dar și cu prietena de suflet și colega de breaslă Sinziana Sooper.

Așa cum ne-a obișnuit, Sinziana ne-a colorat feed-ul cu contentul ei jovial. Plină de viață, ea și-a cucerit urmăritorii cu noile fotografii și videoclipuri din Palma de Mallorca. Și, surprinzător sau nu, cele mai multe like-uri le-a strâns la frumoasa poză de familie cu soțul și micuțul Nor.

Dana Rogoz și-a dorit o vacanță și mai departe de casă. Așadar, și-a luat soțul și cei trei copii și au plecat pentru prima dată în Bali. A documentat toată vacanța și a împărtășit cu urmăritorii săi fiecare experiență trăită în călătoria lor.

Au închiriat o mașină cu care s-au plimbat, au schimbat mai multe cazări, au hrănit animalele de acolo, s-au îmbrăcat în haine asiatice și nu au ratat nicio activitate instagramabilă. De exemplu, un mic dejun luat în piscina din fața casei.

În acest an, Laura Cosoi și-a schimbat preferințele. De la frumoasele vacanțe exotice s-a rezumat la o vizită scurtă pe litoralul din Bulgaria și la o gură de aer proaspăt într-o stațiune de munte din Austria. Această decizie a venit datorită membrii noi din familie, drăgălașa Lara.

Așa cum poate știți deja, actrița nu pleacă niciodată fără copii, întrucât consideră că este o expierență importantă și pentru ei, care îi ajută să se dezvolte diferit.