Valoarea terapeutică a scrisului. Cum ne ajută acest obicei | Psiholog: "Ne ajută să gestionăm emoţiile"

Când ai pus ultima dată mâna pe un pix? Dacă nu-ți amintești, ar trebui să îți pui un semn de întrebare. Specialiștii ne atenționează că scrisul de mână este o formă de terapie.

Chiar dacă la început, ideea de a scrie poate părea neobișnuită, deoarece o asociem cu temele obligatorii de la școală. Pe termen mediu și lung, această practică poate fi un instrument important de autocunoaștere. Aflăm din materialul următor cum se practică corect scrisul terapeutic.

"Ca instrument terapeutic il putem folosi pentru persoanele care au o doza de anxietate mai ridicata si fac asta cu clientii mei. Am o structura anume a acestui jurnal pe care il tin cu diferite rubrici – cu satisfactia pe care au avut-o in ziua respectiva, nivelul de placere, gandurile distorsionate, anxioase de pe parcursul zilei si cat de reale sunt ele si solutiile pe care le-ar putea experimenta in viitor.", a spus Liliana Cristea, psiholog.

Scrisul ne ajută să gestionăm mai bine emoțiile și să învățăm să le trăim și din alt unghi. Practic, e o formă prin care reușim să le înțelegem mai bine. Din acest motiv, de multe ori, scrisul s-ar putea să fie însoțit de zâmbete sau lacrimi.

"Eu zic ca ar trebui sa scriem in fiecare seara, pentru ca scrisul te ajuta sa iti faci ordine in ganduri si exista o corelatie la nivel de creier, intre ce se intampla ca si proices la nivel de creier, cand creierul da comanda mainii sa faca un anumit gest, iar fluiditatea ne ajuta sa ne organizam in interior gandurile.", a mai spus psihologul.

Beneficiile scrisului terapeutic sunt multiple, aranjează ideile ajutând la luarea deciziilor și minimizarea stresului, deoarece scrierea este similară cu vorbirea și servește drept punct de plecare.

"Si cred ca ar fi foarte important sa se scrie seara si in afara de scrisul si de parcursul zilei pe care noi l-am putea evalua din punct de vedere emotional, am putea sa ne stricem si obiectivele pentru a doua zi. Pe timpul npotii creierul nu are atat de multe functionalitati, dormim, functionalitatea e la un nivel mult mai mic. El poate sa lucreze pe ceea ce noi ii dam si poate sa lucreze in cele 40 de minute inainte de somn, si ar fi foarte important sa ne scriem gandurile din ziua respectiva si obiectivele pe care dorim sa le indeplinim.", a mai spus psihologul.

Există nenumărate cazuri de tensiuni interioare care, ulterior, se transformă în probleme fizice, cum ar fi dureri de cap, migrene, distorsiuni ale vederii, dureri de spate, probleme de stomac, tensiune arterială ridicată sau scăzută, palpitații ale inimii sau amețeli. De aceea este important să exteriorizăm problemele din viața de zi cu zi. Odată scrise, problemele nu trebuie recitie.Fiecare sentiment exprimat face parte dintr-o etapă a momentului.

"Cred ca o agenda scrisa de mana are si o valoare emotionala. Cred ca e foarte important sa ne facem un ritual din asta, asa cum avem un ritual dimineata, sa ne facem si un ritual inainte de somn, ca noi sa ne programam corpul intr-o stare de bine si sa nu ne ducem in directia aia ca ne punem in pat si toate gandurile de peste zi sa ne aglomereze.", a mai spus aceasta.

Scrisul de mână înseamnă creație și ne ajută să ne exprimăm mai bine, să căutăm noi soluții, noi idei, să ne imaginăm și să visăm.