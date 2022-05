De ce are nevoie Ucraina pentru a învinge în acest război? Dr. Hanna Shelest, un reputat specialist în securitate și relații internaționale, răspunde

Shelest a vorbit despre șansele Rusiei de a cuceri Odessa și despre perspectivele utilizării armelor nucleare în Ucraina și a explicat de ce ar avea nevoie ucrainenii pentru a câștiga războiul.

Credeţi că Rusia mai are puterea militară de a lansa o ofensivă şi de a cuceri Odessa ?

Dr. Hanna Shelest: Teoretic, da, dar întrebarea este dacă are această capacitate acum. În primul rând, trebuie să înţelegeţi că nu este nevoie doar de forţe pentru operaţiunile militare, ci şi de provizii şi de susţinere. Pentru că o simplă operaţiune pe mare este sinucigaşă, dacă avem în vedere apărarea aeriană şi restul echipamentului de care dispune Ucraina pentru a se apăra. Pentru asta, este nevoie de proviziile necesare din Crimeea către Odesa. Asta înseamnă că trebuie să ocupe nu doar Herson, dar şi Mikolaiv şi alte oraşe în acea direcţie. Aşa cum am văzut, Mikolaiv rezistă, avem chiar şi contraatacuri, deci Rusia, în mod cert nu este în poziţia de a asigura lanţul de aprovizionare din Crimeea.

Al doilea aspect este că, pentru operaţiunea amfibie, trebuie să ai controlul forţelor aeriene. După ce au pierdut nava Moskva, ruşii au pierdut si superioritatea aeriană pe coasta din apropiere de Odesa şi acum se străduiesc să nu intre în apele teritoriale ucrainene, pentru că sunt ţinte pentru armata ucraineană.

De aceea, eu cred că ceea ce vedem acum este o bombardare a Odesei, unele operaţiuni de sabotaj, dar nu un atac în adevăratul sens al cuvântului care să permită ruşilor să controleze zona de nord-vest a Ucrainei. Vedem armata ucraineană curajoasă şi de succes care face faţă invaziei sângeroase din Rusia.

Credeţi că Vladimir Putin este capabil să folosească arme nucleare contra Ucrainei ?

Dr. Hanna Shelest: Cred că nu. Este clar că, la dl Putin,nmulte lucruri sunt iraţionale şi ilogice şi că poate merge atât de departe cât, numai el ştie, dar, în acelaşi timp, mi se pare că, pentru el, acum, armele nucleare contează doar ca avantaj.

El vrea să demonstreze că el are ceva ce multe ţări europene nu au. Dacă va folosi armele tactice nucleare contra Ucrainei, nu mai contează care vor fi consecinţele din perspectiva victimelor, dar, când o va face, va pierde ultimul argument, cel mai mare argument împotriva susţinerii occidentale de care se bucură Ucraina.

Deci, eu cred că acum el nu este pregătit să folosească aceste arme, ci doar le foloseşte pentru a-i ameninţa pe alţii, pentru că asta îi dă lui un fel de superioritate psihologică în această situaţie.

De ce are nevoie Ucraina pentru a învinge în acest război ?

Dr. Hanna Shelest: De mai multe lucruri. În primul rând, în mod clar, Ucraina are nevoie de susţinere din partea partenerilor săi. Are nevoie de armament, nu pentru că am vrea să lansăm operatiuni ofensive, ci pentru că s-a schimbat natura războiului, iar acum ruşii folosesc rachete cu rază lungă de acţiune. De aceea avem nevoie de sisteme de apărare antiaeriană, avem nevoie de sisteme anti-navă pentru a apăra zona de coastă, pentru că ruşii folosesc tot mai mult submarinele pentru a lansa rachete nu numai în zona Odesei, ci şi în altă părţi ale Ucrainei.

De astea are nevoie Ucraina din perspectiva militară. În al doilea rând, avem nevoie de mai multe sancţiuni şi asta nu pentru că vrem să pedepsim Federaţia Rusă pentru ceea ce face, ci pentru că vedem consecinţele a ceea ce se întâmplă. Deja Rusia nu mai poate să producă tancuri, de pildă, din cauza sancţiunilor. Deja au oprit câteva întreprinderi care erau foarte importante pentru industria militară.

De asemenea vedem că sunt mulţi care sunt nemulţumiţi de ceea ce face Rusia în interiorul ţării şi mai sunt şi companiile occidentale care pleacă din Rusia, ceea ce duce la pierderea taxelor plătite de acestea la buget. Dacă bugetul Rusiei nu mai are acest surplus de bani, asta înseamnă că vor avea mai puţine şanse să cheltuiască pe rachete contra Ucrainei.

De asemenea, Ucraina are nevoie de susţinere din punct de vedere economic şi social. Înţelegem foarte bine că economia Ucrainei trebuie să funcţioneze şi multe industrii nu pot funcţiona acum. Cea mai mare problemă este cu exporturile. Aşa cum ştiţi, porturile noastre sunt închise. Cerealele stau, de pildă, în depozite. Deci nu se pune problema doar că Ucraina nu poate să vândă, ci apare şi aspectul siguranţei alimentare în Orientul Mijlociu şi Asia, care depind de grânele ucrainene.

Este bine că acum căutăm rute alternative din Odesa spre Constanţa, România. Pare simplu. De la Odesa, la Constanţa, ar trebui să se ajungă repede, dar trebui să înţelegeţi că o navă are circa 5.000 de camioane.

Trebuie să ai aceste camioane, trebuie să ai companiile de asigurări şi mai este nevoie ca portul Constanţa să poată face faţă la tot acest cargo suplimentar. Deci, din acest punct de vedere, nu putem spune că este ceva ce doar Ucraina poate rezolva. În mod clar, avem nevoie de ajutorul vecinilor noştri şi al altor guverne care să ne ajute cu aceste rute alternative. Guvernul României a luat măsuri pentru creşterea capacităţii de procesare în portul Constanţa, pentru a putea să primim cerealele din Ucraina, ceea ce este o veste bună.

Dar vestea proastă este că ruşii sunt tot mai violenţi pe Insula Şerpilor, o insulă mică din Marea Neagră care a devenit acum o poziţie strategică, foarte aproape de graniţa NATO, foarte aproape de graniţa României şi am văzut succesele ofensivei ucrainene, dar Insula Şerpilor încă este ocupată de ruşi şi ei pot bloca tot traficul comercial către nordul Mării Negre, către Odesa, care este cel mai important port al Ucrainei. Cum vedeţi dvs lupta pentru Insula Şerpilor ?

Dr. Hanna Shelest: În acest moment, înţelegem că nu putem da înapoi Insula Şerpilor, pentru că nu avem cum să o facem fizic, dar întrebarea este dacă o putem păstra, de aceea problema este acum pentru Ucraina să deterioreze poziţiile ruşilor de acolo, să facă imposibilă prezenţa lor acolo şi să-şi piardă forţa în zonă. Deja le-am distrus sistemele de apărare antiaeriană. Nu doar nava crucisator Moskva, ci şi altele care veneau pe insulă. Am distrus şi câteva nave de provizii pe care le-au trimis acolo.

Şi Ucraina va continua să facă asta de câte ori este nevoie. Unul dintre motivele pentru asta este acela de a nu permite Rusiei să deranjeze siguranţa navigaţiei în apropiere de graniţa cu România, pentru că Odesa e deja închisă. Aici nu avem variante. Este închisă din mai multe puncte de vedere. Dar noi înţelegem că acum Rusia încă încearcă să ameninţe şi să provoace statele NATO. Mai ales după ce avem decizia că trupele de luptă NATO vor fi staţionate în România, devine mai periculos pentru Rusia să atace.

De aceea, de îndată ce vom reuşi să ne organizăm logistic în aşa fel, încât ucrainenii să le strice socotelile ruşilor pe Insula Şerpilor, iar România să creeze o rută sigură în apele sale teritoriale, eu cred că totul va merge bine.

Se pare că invadatorii ruşi se retrag din Harkov şi că încearcă cumva să păstreze Doneţk şi Lugansk şi sunt unii analişti militari care spun că, poate, se vor retrage un pic din est şi, peste vară, vor lansa ofensiva în sudul Ucrainei. Sunteţi de acord cu această ipoteză ?

Dr. Hanna Shelest: În primul rând, trebuie să înţelegem că ei nu se retrag la propriu din Harkov. Acolo încă se dau lupte grele. Această aşa-zisă retragere este o pierdere a forţei lor, o pierdere a personalului, de aceea nu e simplă situaţia lor în Harkov. Iar dacă ne gândim la est, de acolo, sigur nu se vor retrage, pentru că Doneţk şi Luhansk sunt extrem de importante pentru ei strategic şi, de asemenea, pentru că deja controlează o parte din ele din 2014.

În ceea ce priveşte sudul, să meargă doar către Nicolaev e greu pentru ei. Noi ne construim aici linia de apărare, înţelegem ameninţările şi deja am început operaţiunile contraofensive din Herson. Nu se întâmplă lucrurile aşa de vizibil ca în Harkov, pentru că acolo e acţiunea principală, dar, în acelaşi timp, dacă citiţi ştirile zilnice, o să vedeţi că ruşii s-au retras deja din regiunea Nikolaev, iar acum sunt unele contraatacuri lângă Herson.

Mai sunt trei luni până la toamnă, aşa că vă imaginaţi că Ucraina, după ce a început să primească echipament militar din ţările vestice, echipament promis după întâlnirea de la Rammstein, Ucraina va avea mai mult armament pentru a înainta în regiunea Herson.

Ce părere aveţi despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin ?

Dr. Hanna Shelest: Numai doctorii lui ştiu în ce stare e, desigur. Ceea ce vreau să spun este că noi auzim tot felul de zvonuri despre starea sa precară de sănătate de cel puţin zece ani, cu diferite diagnostice.Şi unii dintre noi încep să se întrebe dacă nu cumva nu are nicio problemă de sănătate şi totul este doar o operaţiune psihologică.

Poate să vrea ca toată lumea să spere şi să creadă că el este pe moarte, în timp ce el se joacă şi-i pune chiar şi pe cei din cercul intim să se lupte pentru putere, să fie în competiţie, iar el să fie puternic şi să facă ce vrea el.

Mie mi se pare că este importantă starea lui de sănătate, dar trebuie să înţelegem că politica actuală a Federaţiei Ruse nu este stabilită doar de dl Putin, deci chiar dacă el moare mâine, situaţia nu se va schimba, pentru că, din păcate, sunt oameni ca Lavrov, Şoigu şi toţi ceilalţi care au aceleaşi idei. Noi nu suntem convinşi că războiul s-ar termina doar prin moartea preşedintelui rus.

Credeţi că acesta este un război între Rusia şi Ucraina sau între Rusia şi lumea civilizată ? Este un pericol pentru întreaga Europă ?

Dr. Hanna Shelest: Acest război are două aspecte. Pentru ruşi, în mod clar are legătură cu locul lor în lume, aşa că ei ameninţă întreaga lume occidentală, aşa că ei se luptă şi se poate vedea asta după multe dintre declaraţiile lor, cu NATO, pentru că de când au început să piardă, spun că nu pierd în faţa ucrainenilor, ci pentru că forţele NATO sunt acolo.

Deci este clar că încearcă să asocieze războiul acesta cu unul mondial. Dar, în acelaşi timp, pentru ei este un război anti-ucrainean foarte personal.

Asta se vede după declaraţiile dlui Putin şi ale unor membri ai Parlamentului, care vorbesc despre eliminarea Ucrainei, ca naţiune.

Toate aceste declaraţii de tip genocid pe care le au sunt ceva foarte personal la adresa Ucrainei. Pentru ei Ucraina este un pericol, pentru că nu este de acord cu viziunea unui regim autoritar şi cu ideile lor despre imperialismul rus. Deci, de aceea, cred că nu se poate spune că este doar un război între Rusia şi Ucraina sau doar unul între Rusia şi Occident.

Pentru Putin sunt ambele războaie şi de aceea devine tot mai complicat.