Ce pot face antreprenorii români pentru a-și finanța marea transformare digitală: Dacă nu adoptă AI, riscă să dispară

Firmele care nu adoptă instrumentele bazate pe Inteligență Artificială riscă să devină irelevante. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Integrarea instrumentelor de Inteligență Artificială a devenit o condiție esențială pentru orice companie, dacă dorește să rămână relevantă în prezent.

În fața acestei provocări, antreprenorii români trebuie să găsească finanțare. Pentru aceștia, există mai multe proiecte inițiate de sectorul privat, cu rolul de a-i sprijini să se digitalizeze cât mai eficient.

În România, sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii numără peste 327 de mii de firme cu mai puțin de 10 angajați.

Fără investiții în noile tehnologii, acestea riscă să dispară.

40% din IMM-urile românești ignoră Inteligența Artificială

Un studiu privind IMM-urile din România, prezentat în cadrul Impact Bucharest, arată că 40% dintre companiile vizate nu folosesc și nici nu intenționează să adopte Inteligența Artificială, invocând îngrijorări legate de confidențialitate și securitate.

Însă domeniul Inteligenței Artificiale evoluează cu o viteză atât de mare, încât discuțiile despre posibile breșe devin secundare în fața oportunităților oferite.

"Companiile mici din România spun că, pentru ele, Inteligența Artificială este încă greu de accesat. Firmele mici sunt ocupate să-și conducă operațiunile și nu au expertiză digitală. Sunt îngrijorate de costuri, dar și de securitate și confidențialitate. De fapt, una din patru companii mici nici nu știe de unde să înceapă cu Inteligența Artificială. Asta este valabil în special în sectoarele tradiționale, precum construcții sau agricultură", spune Zsuzsanna Bodi, director de program în cadrul unei companii globale de plăți.

Schimbarea și performanța vin în prezent din investiții în digitalizare și Inteligență Artificială, însă pentru mulți antreprenori marea provocare rămâne finanțarea.

Ce soluții au antreprenorii pentru a adopta Inteligența Artificială

Domeniul a fost adesea trecut cu vederea în politicile publice, însă există companii și inițiative private dedicate sprijinirii ideilor inovatoare.

"E ceva ce nu poate fi cu siguranță ignorat. Și trebuie, măcar, un mindset de adopție, pentru ca atunci când tool-urile potrivite pentru fiecare business apar, ele să poată fi utilizate. Finanțare există pe piață. Eu, personal, sunt în legătură, prin ceea ce fac, cu suficiente fonduri de investiții și cu bănci. Au apărut tot felul de metode hibride de start-up-uri care finanțează ele, la rândul lor", menționează Andrei Dănilă, CEO al unei companii IT.

"Antreprenorii știu că vor să investească în digitalizare, anul următor, dar, de fapt, nu știu cum să o facă. Pentru a transforma această intenție în acțiune, este nevoie să elaborăm cazuri de utilizare foarte clare, pentru a comunica cu firmele mici și a le oferi sprijin practic pentru adoptare și, nu în ultimul rând, sprijin financiar", detaliază Zsuzsanna Bodi.

Concluzia participanților la evenimentul Impact Bucharest a fost că Inteligența Artificială nu mai este un lux, ci o oportunitate pe care antreprenorii din România nu își mai pot permite să o ignore.