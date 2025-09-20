Consiliul Național al Rectorilor: Ce plan au universitățile pentru a compensa tăierea burselor studenților

Universitatea de Științele Vieții "Regele Mihai I al României" din Timișoara a fost gazda întâlnirii Consiliului Național al Rectorilor, unul dintre cele mai importante evenimente academice din România. Reuniunea se desfășoară într-un cadru festiv, universitatea timișoreană celebrând 80 de ani de la înființare. Evenimentul include dezbateri pe teme de actualitate precum bursele studenţilor, dar și sesiuni de lucru dedicate dezoltării învățământului superior românesc.

Cosmin Alin Popescu, rector USVT: Suntem deosebit de onorați ca împreună cu corpul profesoral și tot ce înseamnă comunitate academică să fie Consiliul Național al Rectorilor, reprezentanți ai universităților din toată țara și, de asemenea, reprezentanți ai universităților din 20 de țări, care sunt acum în această universitate, partea de alumni, instituții din zona centrală, administrația locală și județeană, studenți... Este o emulație interesantă și plăcută pentru a susține educația.

Timp de trei zile, reprezentanţii din învăţământul superior vor căuta soluţii pentru provocările actuale. Printre acestea se numără şi tăierea burselor studenţilor. Sumele pierdute ar putea fi compensate chiar de universităţi.

Sorin Cîmpeanu, președinte CNR România: Avem pe agendă în primul rând subiecte precum bursele studenților, posibilitățile universităților de a compensa pierderea. Universitățile, fiecare după propriile puteri, pot lua măsuri precum scutirea de taxă a primilor câțiva studenți de la taxă. Posibilități de negociere cu UE pentru a avea finanțare pentru programul național de reducere a abandonului universitar, continuarea proiectelor PNRR.

În cadrul programului aniversar sunt cuprinse câteva momente festive. O placă omagială va fi dezvelită pe fațada Muzeului Național de Artă din Timișoara, clădire istorică reprezentativă care a fost sediul Rectoratului Universitatii. Delegațiile oficiale și reprezentanții mediului universitar din țară vor putea vizita şi expoziția Akademika Market, unde vor avea ocazia să deguste produse realizate în universitate.