Educaţia duală, rampă de lansare pentru cariere de succes. Programele au devenit tot mai accesate de tineri. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Programele de studiu dual sunt tot mai accesate de tineri care pot să îmbine teoria cu practica şi să intre mai pregătiți pe piaţa muncii. O parte dintre poveștile de succes şi reușitele în acest domeniu le-am descoperit la conferinţa "Educaţie pentru nivelul următor", organizată de Antena 3 CNN în această săptămână.

Modelul dual continuă şi în zina universitară, unde studenţii pot combina teoria cu practica direct în companii.

"Avem un parteneriat încheiat cu Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, pe zona de învățământ dual. Efectiv persoanele care au aplicat la Facultatea de Ştiinţe Economice, filiera de Logistică operaţională, au avut ocazia să facă parte din acest program. Este gândit în felul următor:

De când o să înceapă facultatea, trei zile pe săptămână, vor merge la facultate, vor participa la semninarii, la cursuri, vor da examene 3 zile propriu-zis, iar 2 zile vor merge la depozitul nostru logisitic de la Turda şi vor face practică acolo. Partea de transport şi masă este asigurată de noi. Tot noi oferim şi burse de 1.500 de lei pentru participanţi", a afirmat Alina Cioclei, consultant recrutare.

Astfel de iniţiative prezentate în cadrul "Conferinţei Naţionale 3.0 Educaţie pentru Nivelul Următor - învăţământul se cuplează toal la noul orizont al pieţei muncii - organizată de Antena 3 CNN, arată cum educaţia duală poate răspunde concret la nevoile pieţei muncii şi pot transforma şcoala şi universitatea în rampe de lansare pentru cariere de succes.