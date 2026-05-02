Leadership în IMM-uri: Cum să construieşti echipe performante

Dana Vasilescu, Inițiator și coordonator program "My Way". Sursa foto: Antena 3 CNN

Cele mai multe afaceri din România se lovesc de aceleaşi probleme: lipsa unei strategii clare, lideri suprasolicitaţi şi echipe în care comunicarea lipseşte. La Galaţi, antreprenorii au primit soluţii concrete într-un workshop dedicat resurselor umane şi leadership-ului eficient. Evenimentul face parte din seria Intelligent Money Academy, o iniţiativă dezvoltată de Antena 3 CNN, în parteneriat cu IMM România.

Aproximativ 200 de antreprenori și profesioniști au participat la sesiuni interactive, în care accentul a fost pus pe instrumente concrete, ușor de implementat în companii. În centrul discuțiilor a fost rolul liderului în organizațiile mici și mijlocii, unde, de cele mai multe ori, managerul este "omul orchestră".

"Din nefericire, în multe dintre cazuri și mai ales în întreprinderile mici și mijlocii, liderul este ce este omul, orchestră care le face pe toate și încearcă să fie, să poată să aibă cunoștință de toate instrumentele și la final piesa să sune bine. Aici intervine rolul acesta de lider și și strategia organizațională pe care un lider trebuie să o implementeze în cadrul companiei", a declarat Dana Vasilescu, Inițiator și coordonator program "My Way".

Workshopul a fost unul interactiv, iar participanții au adus în discuție probleme reale. De la lipsa feedback-ului în echipe, până la dificultățile de a conduce grupuri eterogene.

"Nu sunt numai tineri, ci acești tineri devin și adulți care nu au nicio părere. Și nu este pentru că nu au nici o părere, ci pentru că le este teamă să-și expună părerea, că nu sunt încurajați să aibă un drept la opinie", a completat Dana Vasilescu, Inițiator și coordonator program "My Way".

O altă provocare majoră este gestionarea echipelor mixte, în care criteriile de selecție nu sunt întotdeauna uniforme.

"Cel mai important lucru sunt propriile valori și dacă pornim de acolo, cumva și pilele, și ceilalți angajați care sunt sunt angajați pe meritocrație, ca să spun așa, cumva trebuie să funcționeze în același, în același fel", a mai afirmat Dana Vasilescu, Inițiator și coordonator program "My Way".

Evenimentul face parte din seria Intelligent Money Academy care își propune să creeze o comunitate activă de antreprenori și să ofere acces la know-how aplicat, consultanță directă și oportunități reale de colaborare.