Mesaj de la Casa Albă: "Trebuie să investim în energie regenerabilă"

Însă, în continuare pentru ţara noastră, provocarea momentului ramâne independenţa energetică, recunoaşte Ministerul Mediului care adaugă faptul că, în acest sens, primarii de municipii vor beneficia de finanţare prin PNRR.

Un prim pas a fost făcut deja de autorităţile din Braşov: se va înfiinţa un hub medical de un miliard de dolari, pe lângă pista de biciclete de 1.000 de km.

Investiţia în energie verde este soluţia-cheie pentru evitarea facturilor uriaşe la curent, transmite consilierul pe probleme de Mediu de la Casa Albă, Jerome Foster.

"Trebuie să ne asigurăm că investim mai mult în energie regenerabilă deoarece vedem că, în acest moment, Rusia a oprit exportul de petrol şi îl foloseşte ca minge de fotbal politic împotriva Europei de Vest şi Germaniei şi cred că, dacă am avea claritatea morală de a acţiona cu adevărat pentru a produce energie, am fi mai independenţi.

Ar fi o situaţie de win-win pentru toată lumea, ar crea mai multă apropiere şi joburi şi independenţă energetică", a spus Jerome Foster, consilierul pe probleme de mediu de la Casa Albă.

O alta temă importantă pe masa oficialilor sunt şi schimbările climatice, unde specialiştii au creionat politici publice de protecție a mediului la "'Forumul Oraşelor verzi".

Statisticile arată că 75% dintre resursele planetei se consumă la orașe, iar jumătate din volumul de gaze cu efect de seră este generat de aglomerările urbane.

În acest sens, autorităţile locale din Braşov au făcut un pas important pentru reducerea poluării: vor fi construiţi 1.000 de kilometri pentru piste de bicicletă. Banii vor fi accesaţi prin PNRR.

Iar o altă realizare majoră va fi şi hubul medical de un miliard de euro. Acesta va deschide o serie de oportunităţi de dezvoltare în domeniul medical, de la cercetare până la domeniul farma.

"Avem acum trei investitori care cu care am lucrat la Davos acum patru luni. Și sunt capabili și dispuși să ofere o sumă totală de 1 miliard.

Nu avem nevoie de această sumă la început, dar dacă vrei să faci lucrurile să funcționeze, nu doar să funcționeze în Brașov, ci poate fi folosită și în alte părți ale lumii, atunci se dovedește destul de repede că lucrurile devin costisitoare.

De aceea, am fost de acord să mergem cu aceşti parteneri", spune Roland Schatz, Founder and CEO of UNGSII Foundation.

Forumul Orașelor Verzi, cel mai mare eveniment din România dedicat sustenabilității de mediu, se află cea de a doua ediţie.