Primul oraş independent energetic din România

Un oraș cu 12.000 de locuitori din județul Alba va deveni primul din România independent energetic. Este vorba despre orașul Ocna Mureș unde a fost realizat un parc fotovoltaic capabil să asigure energia electrică necesară iluminatului stradal, clădirii primăriei, școlilor și serviciilor aferente administrației locale.

Sursa foto: Antena 3 CNN

În orașul Ocna Mureș din județul Alba a fost construit un parc fotovoltaic de circa 6.000 de metri pătrați.

Acesta cuprinde 1.500 de panouri solare și cinci invertoare, iar proiectul va aduce o economie la bugetul local de până la 2 milioane de lei pe an, bani care vor putea fi cheltuiți pentru alte investiții.

"Sunt mai multe panouri fotovoltaice care vor produce cam 500 kw ora media, această productie de energie electrică ne va asigura tot ce înseamnă consumul în instituțiile publice şi iluminatul public. Este foarte rentabil, numai pentru ilumiantul public este aproape de 1,5 până la 2 milioane de lei anual. Dacă luăm în calcul şi şcolile este o economie mult mai mare", a declarat Silviu Vințeler, primar Ocna Mureș.

"Ele şi în restul anului vor produce nu 100%, dar 70, 80, 90 %, în funcție de cât e de înorat, cât de cale e afară, dar ele produc tot timpul anului.

Sunt rezistente şi la grindină. Daca se întâmplă să mai cedeze unul se face mentenanță, dar în principiu sunt rezistente'', a adăugat Tudor Mihali, inginer.

Pe lângă clădirea Primăriei și iluminatul public, energia electrică va fi utilizată pentru două licee, o școală gimnazială, casa de cultură și biblioteca orășenească.

"Noi deja am cheltuit din suma primită ca finanțare cost pe elev, 230 de mii de lei, deci ne rămâne să supraviețuim pentru lunile de iarnă cu 20 de mii de lei, din care, pe lângă cheltuielile cu gaz şi curent, o să avem şi alte cheltuieli. Prin urmare, instalarea acestor panouri fotovoltaice, este o oportunitate, întrucât a rămâne la bugetul unităţii aproximativ 200 de mii de lei, pe care am putea să-i investim în educatie şi să oferim elevilor alte oportunități", spune Cornelia Popescu, director Liceul Tehnologic Ocna Mureș.

Punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic este preconizată pentru sfârșitul acestui an, după preluarea instalațiilor de către furnizorul de energie electrică. Proiectul a fost realizat cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile în valoare de 559.100 de euro. Orașul Ocna Mureș cuprinde șase localități și are o populație totală de circa 12.000 de locuitori.