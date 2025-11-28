România caută soluții pentru investiții: Parteneriatele public-private revin în prim-plan pe fondul presiunilor bugetare

1 minut de citit Publicat la 16:59 28 Noi 2025 Modificat la 16:59 28 Noi 2025

Parteneriatele public-private (PPP) redevin o variantă tot mai analizată de autorități. foto: pexels.com

România se confruntă cu un buget tot mai tensionat, în care veniturile statului nu reușesc să acopere necesarul de cheltuieli pentru dezvoltare. În acest context, parteneriatele public-private (PPP) redevin o variantă tot mai analizată de autorități pentru a continua proiectele strategice, în special în domenii precum energia, sănătatea și transporturile.

Specialiștii atrag atenția că piața energiei, aflată încă în stadiu emergent, are nevoie de investiții susținute, iar modelele de colaborare utilizate în alte state europene s-ar putea aplica și în România. Grecia este unul dintre exemplele vehiculate, acolo unde parteneriatele public-private sunt folosite pe scară largă și cu rezultate notabile.

Anul viitor, România va continua implementarea unor măsuri de austeritate pentru a se încadra în țintele stabilite de Comisia Europeană. Pentru reducerea deficitului bugetar la 6%, sunt necesare ajustări de aproximativ 30 de miliarde de lei, ceea ce ar putea duce la amânarea unor investiții publice. Chiar și în aceste condiții, proiectele de dezvoltare pot avansa prin mecanisme de tip public-privat, transmit experții.

Țara noastră dispune de un potențial energetic considerabil: radiație solară ridicată, resurse geotermale neexploatate suficient, biomasa și biogaz. În plus, România beneficiază de finanțări consistente prin programe europene, ceea ce ar putea transforma economia națională într-un hub energetic regional.

„Continuarea modernizărilor la autostrăzi, investițiile în calea ferată și în domeniul energetic ar fi binevenite”, afirmă Adrian Benţa, analist fiscal. Totuși, pentru ca proiectele să avanseze, este nevoie de o schimbare de mentalitate la nivelul autorităților publice, susțin experții.

Legislația actuală din România face o distincție clară între parteneriatele public-private și concesiuni: dacă veniturile provin majoritar de la stat, este vorba despre un PPP, iar dacă provin de la utilizator, structura devine concesiune. Această separare, avertizează specialiștii, poate limita accesul unor proiecte la finanțare — o problemă care nu apare în alte țări europene.

Pentru a îmbunătăți accesul la astfel de mecanisme, Ministerul Finanțelor organizează din vară workshop-uri cu experți români și internaționali. Scopul este de a ajuta autoritățile să dezvolte proiecte viabile, în special în domenii strategice. Potrivit specialiștilor, parteneriatele public-private ar putea accelera investițiile necesare valorificării resurselor naturale ale României, contribuind la modernizarea infrastructurii și la consolidarea independenței energetice.