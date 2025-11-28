Trei tineri antreprenori români au creat agenți AI care reduc timpul pierdut în companii: „Îmi ia sub 30 de secunde să-mi fac un CV”

2 minute de citit Publicat la 17:09 28 Noi 2025 Modificat la 17:09 28 Noi 2025

Marius Drenea, cofondatorul companiei de dezvoltare software care a creat programele AI. Sursa foto: Antena 3 CNN

Angajaţii din România pierd anual mii de ore în activități repetitive, procese încă manuale și operațiuni administrative care consumă resurse. Trei tineri antreprenori au venit însă cu o soluție nouă şi modernă. Au creat agenți cu inteligenţă artificială capabili să preia sarcini întregi, să proceseze documente și să automatizeze activități care, până acum, necesitau timp și atenție din partea angajaților. Peste 90 de astfel de agenţi lucrează deja în firme româneşti.

Agenții AI preiau operațiuni care consumau timp, atenție și energie, lăsând spaţiu angajaţilor pentru activitățile cu adevărat importante.

„Pe zona de financiar pierdeam undeva la 2 ore pe săptămână pentru a-mi face tot felul de rapoarte financiare. Acum doar arunc extrase de cont într-un Google Drive. Un agent le preia și îmi scoate datele exact cum aveam eu nevoie și le făceam înainte. Sau pe zona de CV-uri, de exemplu, când am nevoie să-mi fac un CV, de la 45 de minute pentru redactarea acestuia, acum îmi ia undeva sub 30 de secunde.”, spune Marius Drenea, cofondatorul companiei de dezvoltare software care a creat programele AI.

Agenții AI pot centraliza toate informațiile interne ale unei companii și pot răspunde instant la întrebări care altfel ar necesita timp și căutări în documente stufoase.

„Am făcut un sistem prin care poți să-ți încarci ce dorești tu ca și documente, imagini, PDF-uri, excel-uri și după ai un asistent AI cu care discuți și el știe fix din acele documente să-ți răspundă.”, explică antreprenorul.

„Nu mai iei tu telefonul în mână”

Mai mult, agentul poate interveni în sarcini operaționale de zi cu zi: trimite notificări, mesaje sau remindere automat.

„Dacă îi spui „te rog frumos, dă-i un reminder lui Ionuț” să facă ceva anume, o să-i trimită un mesaj pe WhatsApp direct. Nu mai iei tu telefonul în mână. Teoretic, ai nevoie doar de o singură aplicație să faci ce făceai înainte cu alte 30 de aplicații.”, explică Marius Drenea.

Platforma permite configurarea precisă a câmpurilor de interes, astfel încât agentul să extragă automat date din contracte, facturi sau documente complexe, inclusiv fișiere de sute de pagini.

„Poate să proceseze și documente de 200 de pagini. Un proces de genul ăsta ar putea să dureze și 2 ore la un om. Acum se întâmplă în 2-3 minute în funcție de mărimea documentului.”, a mai precizat antreprenorul.

„Tehnologia nouă precum inteligența artificială nu înseamnă că ne pierdem jobul”

Dar agenții AI nu înlocuiesc locuri de muncă, doar optimizează timpul și cresc productivitatea.

„Tehnologia nouă precum inteligența artificială nu înseamnă că ne pierdem jobul, dar înseamnă că trebuie să ne reinventăm, pentru că vom avea mai mult timp. Practic ne crește productivitatea, scăpăm de task-urile repetitive. Timpul ăla trebuie apoi folosit pentru altceva, altceva care bineînțeles, are un impact direct asupra costurilor, asupra încasărilor.”, spune acesta.

Agenții AI nu sunt utili doar în mediul privat. Există domenii din administrația publică unde pot reduce timpii de răspuns și pot fluidiza fluxurile.

Datorită dezvoltării inteligenţei artificiale, IMM-urile au acum acces la o tehnologie capabilă să optimizeze procese, să reducă costuri și să ofere mai mult timp pentru activitățile esențiale.