România accelerează spre mobilitatea electrică. Staţiile de încărcare, tot mai multe şi mai puternice

Tot mai mulți șoferi aleg însă să își instaleze stații proprii de încărcare acasă. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

România accelerează tranziția către mobilitatea verde. Rețeaua de stații de încărcare pentru mașinile electrice se extinde rapid, iar teama că nu vei găsi unde să încarci bateria devine tot mai puțin justificată. De la marile orașe până la drumurile naționale, infrastructura pentru vehiculele electrice se dezvoltă constant, iar încărcarea devine tot mai rapidă și accesibilă pentru toți șoferii. Soluțiile pentru un viitor mai verde au fost prezentate la Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN.

În tot mai multe orașe din România, rețeaua de stații de încărcare electrică s-a extins semnificativ.

"O mare problemă, să-i spunem sau anxietate a conducătorilor auto care au făcut tranziţia către o maşină electrică sau iau în clacul să facă tranziţia era legată de infrastructură. Acum, putem spune că lucrurile nu mai sunt aşa: există staţii de încărcare. Chiar recent a apărut un studiu şi confirmă faptul că reţeaua s-a extins foarte mult. Această anxietate nu mai există şi, dacă în trecut existau staţii de putere mică sau până la 50 de kWh, 100 de kw, acum soluţiile sunt şi staţiile sunt din ce în ce mai puternice, ajungând ca încărcarea să fie posibilă doar în cateva minute", a declarat Andrei Mihalciu, director de vânzări, pentru Antena 3 CNN.

Tot mai mulți șoferi aleg însă să își instaleze stații proprii de încărcare acasă. Este cea mai comodă soluție, iar ofertele pentru spații rezidențiale sau companii sunt tot mai variate.

"Încurajam utilizatorii de mşini electrice să îşi instaleze o staţie de încărcare acasă, noi avem soluţii complete pentru rezidenţiali, pentru companii, pentru flote de maşini electrice. Şi e clar că cel mai simplu şi comod este să îţi încarci maşina acasă sau la birou şi să să foloseşti o infrastructură publică atunci când eşti în tranzit sau te duci la cumpărături sau în alte locuri în care ne petrecem timpul", a mai precizat Andrei Mihalciu, director de vânzări, potrivit sursei citate.

Durata de încărcare variază în funcție de tipul de stație și de capacitatea bateriei, însă, tehnologiile rapide au redus considerabil timpul petrecut la priză.

"Depinde... încărcările electrice sunt destul de variabile, dar, în principiu utilizatorii au au două opţiuni. Prima şi cea mai cautată este cea de la staţiile rapide sau ultra rapide, iar încărcarea se realizează în 30 - 40min. Însă, noi recomandăm ca încărcarea să fie între 20 şi 80% pentru a prelungi viaţa bateriaei sia sta se poate intampla in 15-20 min. Dar, daca timpul permite utilizatorii pot folosi o statie lenta cu incaracre mult redusa fara de cea rapida dar la cumparaturi pot fi solutia ideala" Claudiu Rădăcină, manager clienţi stategici, pentru Antena 3 CNN.

Astfel, drumurile lungi nu mai înseamnă griji, ci energie curată și mobilitate sustenabilă. Soluțiile despre viitorul mobilității urbane dar și tendințele din industria auto au fost prezentate la Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, în cadrul Salonului Auto Bucureşti.