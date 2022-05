Cel mai performant sistem de învăţământ, adaptat şi introdus în şcolile româneşti

Educația finlandeza, foarte bine cotată în acest moment, se face de un an în grădinițele și clasele pregătitoare din Buzău.

2.000 de copii iau parte la acest proiect. Cei mici învață prin joc și sunt încurajați să nu se teamă atunci când sunt chemați la tablă, iar niciunul nu este certat din cauza unei lecții. Principiul este unul foarte simplu: niciun elev nu este lăsat în urmă.

"Este o metoda des folosita in finlanda dar si in romania copiii sunt incurajati sa colaboreze sa si formeze abilitatile prin colaborare Motivați de recompense, diplome și cupe, sau dimpotrivă, sancționați cu buline roșii, copiii învață astfel calități ca empatia, curajul și perseverența. Fie ca sunt la ora sau în pauza, potrivit modelului finlandez, elevii trebuie sa fie fericiți.", explică Anca Cimpeanu, învățătoare la Școala nr. 11 din Buzău.

Şi la clasele pregătitoare au parte de un jurnal de învăţare preluat din sistemul finlandez.

Matematica, de pildă, o piatra de moara, uneori pentru elevi, se învață acum, la clasa zero, cu gadgeturi sau pe laptop. Adunările, scăderile și tabla înmulțirii devin mai ușor de înțeles atunci când sunt predate sub formă de joc.

În sistemul finlandez, evaluarea elevului se face pentru dezvoltarea sa și nu pentru control. În cel românesc însă, lucrurile stau puțin altfel.

"Încă în România evaluările se bazează din păcate, deși teoretic ele vizează competențele, încă suntem tributați sistemului de cunoștințe. Prin urmare o reformă în sistemul de evaluare din România este absolut obligatoriu iar noile abordări în sistemul de predare vor duce evident la rezultate mai bune atâta vreme cât vom viza competențele elevilor și modul în care ceea ce învață la școală este util și în viața de zi cu zi.", explică Sorin Ion, secretar de stat Min Educației.

Programul educațional se desfășoară sub înaltul patronaj al Ambasadei Finlandei în România care a sprijinit cu formatori proiectul din Buzău.

Când ai asemenea proiecte, în orice domeniu, în acest caz educația, ai nevoie de sprijinul municipalității, de ajutorul primarului și al Inspectoratelor.

"Educația românească a căzut foarte mult, iar acel test PISA imi spune mult despre cat de jos am ajuns. Nu este posibil ca unul din doi copii sa nu inteleaga ce citeste sau socoteli simple sa nu fie in stare sa le faca. Am gasit modelul finlandez ca pe cel care îl putem prelua. Am fost în Finlanda, am trimis o echipa acolo, am pornit la treabă.", spune Constantin Toma, primarul municipiului Buzău.

După ce a fost introdus cu succes în Buzău, sistemul de învățământ de inspirație finlandeză este dorit acum și în alte 3 județe: Brașov, Ialomița și Hunedoara.