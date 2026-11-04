Câte kilograme putem slăbi, de fapt, până la Crăciun și ce putem face pentru a nu ne îngrășa la loc în perioada Sărbătorilor

5 minute de citit Publicat la 12:29 04 Noi 2026 Modificat la 12:29 04 Noi 2026

Medicul recomandă o scădere treptată în greutate, fără diete drastice și fără înfometare. Foto: Getty Images

Slăbim înainte de sărbători sau ne pregătim pentru mesele îmbelșugate care urmează? Este o întrebare tot mai des întâlnită în această perioadă, mai ales în rândul celor care își doresc să scape de câteva kilograme înainte de Crăciun. Cât putem slăbi într-un timp relativ scurt, ce greșeli ar trebui să evităm și cum ne pregătim organismul pentru perioada sărbătorilor? Gastroenterologul Roxana Voica a explicat, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, ce este realist și ce ne poate pune sănătatea în pericol.

Câte kilograme putem slăbi până la Crăciun

Medicul recomandă o scădere treptată în greutate, fără diete drastice și fără înfometare. Un ritm echilibrat presupune aproximativ 500 de grame pe săptămână, în condițiile în care alimentația, somnul și activitatea fizică sunt menținute la un nivel adecvat.

„Dacă ne propunem să slăbim până la sărbători, ar trebui să fie vorba de aproximativ 500 de grame pe săptămână. Asta presupune un echilibru constant, în care mâncăm bine, dormim bine și facem și puțină activitate fizică”, a explicat Roxana Voica.

Scăderea rapidă de pe cântar nu înseamnă neapărat că am pierdut grăsime. În prima etapă, organismul elimină în principal apă și glicogen, iar uneori poate pierde și masă musculară.

„În primă instanță, nu slăbim neapărat ceea ce ne dorim, adică grăsime. Pierdem în primul rând apă, glicogen și chiar masă musculară. În momentul în care creștem cantitatea de calorii, mâncăm mai mult, nu neapărat două porții, ci poate și a treia, mai ales de sărbători, avem tendința să punem kilograme la loc. Ne mișcăm mult mai puțin, suntem într-o stare de relaxare, nu suntem suficient de activi și, cu siguranță, putem să ne îngrășăm”, a atras atenția medicul.

Din acest motiv, o dietă foarte restrictivă înainte de sărbători nu este o soluție. Organismul are nevoie de constanță, iar alternanța dintre înfometare și excese alimentare poate compromite rezultatele.

„Nu este fezabil să slăbim și să ținem o dietă atât de drastică înainte de sărbători, pentru că organismului îi place echilibrul. Trebuie să îi oferim suficiente calorii, să avem mese principale și să păstrăm un anumit interval între ele”, a explicat gastroenterologul.

Cum ne pregătim organismul pentru mesele de sărbători

Cei care vor totuși să piardă câteva kilograme înainte de Crăciun pot face acest lucru printr-o restricție calorică moderată și printr-o organizare mai atentă a meselor. Nu este nevoie de înfometare, ci de porții echilibrate și de alegeri alimentare potrivite.

Medicul recomandă stabilirea unor ore pentru mesele principale și respectarea proporțiilor din farfurie: jumătate legume, un sfert proteine și un sfert carbohidrați, de preferat din surse integrale.

„Ca să putem pierde câteva kilograme înainte de sărbători sau măcar să ne pregătim corpul, ar trebui să avem o mică restricție calorică. Asta înseamnă să avem două sau trei mese principale și să împărțim corect farfuria.

Jumătate din farfurie ar trebui să conțină legume, iar cealaltă jumătate să fie împărțită între o proteină de calitate, într-un sfert, și un carbohidrat, în celălalt sfert. Este important să alegem carbohidrați care nu se absorb rapid, ci variante integrale: cereale integrale, linte, fasole, mazăre și alte leguminoase. Acestea ne ajută să menținem un echilibru al insulinei, un hormon care favorizează depozitarea”, a explicat Roxana Voica.

La fel de important este să evităm gustările permanente și băuturile sau deserturile cu mult zahăr.

„Dacă respectăm aceste proporții la fiecare masă și păstrăm distanță între mese, fără gustări, fără băuturi dulci și fără deserturi foarte bogate în zahăr sau fructoză, corpul va fi într-un echilibru și va fi mai bine pregătit pentru perioada care urmează”, a adăugat medicul.

Somnul și mișcarea contează la fel de mult ca alimentația

Pregătirea pentru sărbători nu se rezumă la ceea ce punem în farfurie. Somnul și activitatea fizică au un rol important în menținerea echilibrului metabolic și în controlul greutății.

„Un somn bun ne ajută să fim echilibrați din punctul de vedere al insulinei și al mecanismelor care țin de acumularea și pierderea în greutate. În plus, putem să facem puțină mișcare, să ne pregătim corpul pentru ceea ce urmează”, a spus gastroenterologul.

Medicul atrage atenția că nu trebuie să privim slăbitul de dinaintea sărbătorilor ca pe o metodă prin care ne putem permite apoi să mâncăm fără măsură. Perioada festivă se poate întinde pe mai multe zile, iar excesele repetate pot anula eforturile depuse anterior.

„Nu trebuie să ne bazăm niciodată pe ideea că vom rămâne slabi dacă vom mânca în exces de Crăciun sau de sărbători. În general, avem o perioadă destul de lungă de excese, de aproximativ două săptămâni, iar în tot acest timp trebuie să ne păstrăm ritmul.

Chiar dacă vom mânca preparate mai grele, mai ales după încheierea postului, trebuie să păstrăm echilibrul, să facem sport, să dormim și să ne mișcăm. Să fim activi și să nu ne concentrăm în această perioadă doar pe masă și pe mâncare”, a explicat Roxana Voica.

Slăbim dacă nu mai mâncăm seara?

Renunțarea la cină este una dintre strategiile la care recurg multe persoane atunci când vor să slăbească. Totuși, potrivit medicului, nu ora la care mâncăm este singurul factor care contează, ci și cantitatea și tipul alimentelor consumate pe parcursul întregii zile.

O cină mai ușoară, cu mai puțini carbohidrați, poate fi o alegere potrivită, cu condiția să fie luată suficient de devreme înainte de culcare.

„Dacă mâncăm seara cum trebuie, ar trebui să alegem o masă mai săracă în carbohidrați. Ne putem baza pe proteine, pe o carne de calitate sau, dacă ținem post, pe mai multe leguminoase și legume. În felul acesta, avem șanse să ne menținem foarte bine.

În general, este bine ca masa de seară să fie mai ușoară și să fie luată cât mai devreme, cu aproximativ trei ore înainte de somn. Știm că somnul cel mai bun începe în jurul orei 22:00-22:30”, a explicat medicul.

Așadar, ideea că nu trebuie să mâncăm deloc seara pentru a slăbi este doar parțial adevărată.

„Este, cumva, un mit, dar doar parțial. Slăbitul ține de ceea ce facem pe parcursul întregii zile și de cât de puține calorii consumăm. Trebuie să avem un deficit caloric clar”, a precizat Roxana Voica.

Ce facem dacă nu reușim să slăbim și apare frustrarea

Atunci când kilogramele se acumulează, iar încercările repetate de a slăbi nu dau rezultate, soluția nu este o dietă și mai restrictivă. Medicul recomandă evaluarea de specialitate, pentru identificarea cauzelor și stabilirea unei strategii potrivite fiecărei persoane.

„Dacă nu reușim să slăbim și am acumulat deja multe kilograme, sfatul meu este întotdeauna să ne adresăm unui medic. Nu trebuie să ținem diete drastice, pentru că acest lucru nu va ajuta niciodată organismul. Un medic ne poate oferi sfaturi potrivite și, dacă este nevoie, chiar un tratament farmacologic”, a spus gastroenterologul.

Frustrarea provocată de lipsa rezultatelor ar trebui să fie un motiv pentru reevaluarea obiceiurilor, nu pentru înfometare sau renunțare.

„Dacă lucrurile nu funcționează, înseamnă că trebuie să revizuim ceea ce facem. Trebuie să găsim un echilibru, să ne acordăm puțin mai mult timp, să vedem ce nu funcționează și să fim realiști”, a concluzionat Roxana Voica.