Ce boli poți lua de la piscină. Medicul avertizează: Nu doar apa poate transmite infecții

Apa și suprafețele din jurul bazinelor pot favoriza transmiterea unor bacterii, ciuperci sau virusuri, dacă regulile de igienă nu sunt respectate. Foto: Hepta

O zi petrecută la piscină este una dintre cele mai populare modalități de a ne răcori în timpul verii. Totuși, apa și suprafețele din jurul bazinelor pot favoriza transmiterea unor bacterii, ciuperci sau virusuri, dacă regulile de igienă nu sunt respectate. Medicul dermatolog Cristina Safta a explicat, la rubrica Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN, care sunt cele mai frecvente afecțiuni pe care le putem contracta și cum le putem preveni.

„Pot să apară tot felul de infecții și o să le iau de sus în jos. Cele mai frecvente sunt infecțiile de la nivelul ochilor. Putem face conjunctivită, ochii ni se înroșesc, dimineața ne trezim cu ei lipiți și cu diverse secreții. Coborând puțin, putem face și otită, de obicei otită bacteriană. Ne dor urechile, dar partea exterioară, nu în profunzime, cum se întâmplă de obicei iarna”, a explicat medicul.

La nivelul pielii, una dintre cele mai întâlnite probleme este foliculita.

„Foarte frecvent întâlnim așa-numita foliculită. Apar niște coșuri superficiale, cu cap alb, care provoacă mâncărimi intense. De regulă, apar după una sau două zile petrecute la piscină sau la bălăceală”, a spus Cristina Safta.

Specialistul atrage atenția că nu doar apa poate reprezenta o sursă de infecție.

„Putem lua și ciuperca piciorului, care se poate extinde foarte ușor și la unghiile de la picioare. Să nu uităm nici de verucile plantare, cunoscute popular drept negi, care sunt foarte frecvente. Iar dacă înghițim apă din piscină, există riscul de enterocolite sau chiar de boli parazitare”, a avertizat medicul.

Ne protejează clorul?

Mulți consideră că apa tratată cu clor elimină complet riscul de infecții, însă realitatea este mai nuanțată.

„Clorul se află în apă și are rolul de a o dezinfecta, astfel încât să nu fie încărcată cu bacterii. În schimb, pe suprafețele din jurul piscinei, acolo unde călcăm desculți, de cele mai multe ori fără șlapi, clorul nu are nicio acțiune. Tocmai de aceea putem lua ciuperci sau veruci plantare”, a explicat Cristina Safta.

În plus, eficiența dezinfectării depinde și de modul în care este întreținută piscina.

„Ideal, concentrația de clor și pH-ul apei ar trebui să se încadreze în anumite valori. Din păcate, nu toate piscinele respectă aceste rigori, iar apa poate deveni purtătoare de microorganisme care ne pot provoca infecții”, a adăugat medicul.

De ce este important dușul înainte și după piscină

Cristina Safta spune că dușul făcut doar după ieșirea din apă nu este suficient.

„Regula este să facem duș și înainte de a intra în piscină, pentru că putem fi purtători ai unor bacterii sau virusuri fără să știm. Apoi este important să facem duș și după ce ieșim din apă, pentru a îndepărta atât eventualii microbi rămași pe piele, cât și clorul, care usucă foarte mult pielea”, a explicat aceasta.

Când trebuie să mergem la medic

Specialistul recomandă consult dermatologic dacă apar modificări ale pielii la câteva zile după mersul la piscină.

„Foliculita este foarte frecventă. Poate apărea atât din cauza căldurii, cât și din cauza bacteriilor din apă. Dacă, după două-trei zile, observăm că au apărut astfel de leziuni, care sunt vizibile și deranjante, este bine să mergem la dermatolog pentru tratament”, spune Cristina Safta.

Același lucru este valabil și pentru infecțiile fungice sau verucile plantare.

„Dacă observăm pe talpă sau între degetele de la picioare zone roșii, umede, lipicioase și care provoacă mâncărimi intense, este posibil să fie o infecție fungică. Verucile plantare apar ca niște îngroșări ale pielii, asemănătoare unei bătături, dar care sunt dureroase. De cele mai multe ori, durerea este cea care îi determină pe pacienți să ajungă la medic”, a explicat dermatologul.

Putem intra în apă dacă am aplicat cremă cu SPF?

În ceea ce privește protecția solară, medicul spune că aplicarea cremei nu reprezintă un motiv pentru a evita apa.

„Fără discuție putem intra în apă după ce am aplicat SPF. Produsele moderne sunt formulate astfel încât să reziste foarte bine inclusiv în contact cu apa”, a concluzionat Cristina Safta.