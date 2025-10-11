Ce este ”sindromul inimii de gheață” care afectează tot mai multe cupluri. "Ne-am înghețat propria inimă"

Inimă de gheaţă în bucăţi. foto: pexels.com/Marek Piwnicki

Fenomenul cunoscut sub numele de „sindromul inimii de gheață” afectează tot mai mulți oameni în prezent. Acesta se manifestă printr-o deconectare emoțională între parteneri, lipsă de implicare în relații și o scădere a dorinței de a iubi sau de a se îndrăgosti.

„Este impropriu spus sindrom, de fapt vorbim despre un mecanism de protecție emoțională. De obicei apare temporar, după o suferință în dragoste, însă tot mai des îl vedem și la tineri sau adolescenți care nu au trecut prin experiențe traumatice”, a explicat psihologul Oana Mihalcea.

Printre principalele cauze se numără izolarea socială și dependența de tehnologie. Oamenii trăiesc tot mai mult în mediul urban, petrec ore în șir la serviciu și online, rupându-se de familie, prieteni și comunitate. „Toată presiunea emoțională ajunge să fie pusă pe relația de cuplu, ceea ce generează stres și un fel de burnout emoțional”, a mai spus psihologul.

Manifestările ”sindromului inimii de gheață”

-persoana pare rece, distantă, impasibilă

-evită intimitatea emoțională, relațiile apropiate

-nu își exprimă emoțiile, nici pozitive, nici negative

-poate părea ”neafectată” de suferințele altora

-frică de suferință, respingere, vulnerabilitate

Un alt factor important este expunerea constantă la rețelele sociale, care inundă creierul cu dopamină, „hormonul plăcerii”. Astfel, scade motivația de a depune efort și toleranța la frustrare, elemente esențiale pentru o relație sănătoasă.

Pentru a depăși acest fenomen, psihologul recomandă deconectarea periodică de la tehnologie, investiția în relațiile reale cu familia și prietenii, dar și, acolo unde este cazul, consilierea de specialitate.

„Există relații fericite și astăzi, însă e nevoie de conștientizare, implicare și efort reciproc”, a conchis Oana Mihalcea.

Posibile cauze ale ”sindromului inimii de gheață”

-traume emoționale

-depresie, anxietate, tulburări de personalitate

-mecanism de apărare dobândit în copilărie