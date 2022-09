Diferențele dintre răceală, COVID și alergie. Medic ORL: ”Asta e bine să facem când avem simptome”

Medicul ORL Raluca Grigore, invitată în emisiunea Sfat de Sănătate de la Antena 3, a explicat care sunt simptomele la care trebuie să fim atenți și ce trebuie să facem prima dată atunci când începem să le avem.

”Nu putem să facem diferența din punct de vedere clinic, sau putem foarte greu, între o răceală banală și viroza produsă de virusul SARS-CoV-2. Diferența o face testarea, pentru că putem să avem tot felul de virusuri și, evident, avem acest test specific pentru COVID.

Când e cazul să ne testăm pentru COVID-19

Este bine să facem o testare atunci când avem simptome care ne alarmează sau ne sugerează că ar fi vorba de o viroză, indiferent la ce ne gândim, pentru că nu trebuie să reprezentăm un pericol pentru cei din jur, știut fiind că trebuie să stăm izolați dacă avem o boală contagioasă. Acum noi trebuie să stăm izolați dacă avem orice viroză, nu numai COVID, nu ar fi bine să îmbolnăvim pe nimeni.

Dar ca să ne gândim strict la COVID, simptomele care sunt acum specifice sunt un pic diferite față de cele de la începutul pandemiei, în momentul în care se înfunda nasul, acum, simptomul dominant, primul simptom, este durerea de gât, o durere intensă, diferită față de ceea ce am știut până acum.

Pacienții relatează că au senzația că le dă cineva cu lama pe gât. Este o durere cruntă după această durere de gât, care trece pe perioade foarte scurte și trebuie tot timpul să iei câte ceva. Apare răgușeală sau cei care fac de obicei laringită, debutează cu răgușeală și abia apoi apare eventual obstrucția nazală.

De ce ne simțim rău când avem o temperatură până în 38 de grade

Deci predominant acum este durerea în gât, evident, urmată de tuse. Și ceea ce am observat la pacienții noștri este că se plâng de dureri musculare foarte intense, similare cu durerile din infecția gripală, pentru că gripa mergea cu mialgii și la început noi făceam această diferență. Cel care avea mialgii, evident, nu avea COVID, ci avea gripă.

Se plâng de mialgii și de o temperatură. Mai ales pacienții vaccinați, la care boala evoluează mult mai prietenos, spun că au undeva o temperatură în jur de 37 cu ceva. Și de ce se simt atât de rău? Pentru că, în general, subfebrilitatea se resimte mult mai greu pentru organism. Adică avem febră, ne este cald, stăm în pat, transpirăm, dar dacă avem undeva până în 38, ne simțim pur și simplu moleșiți. De aceea dormim și foarte mult. Acum, ca în orice boală, pentru că bolile în general pun organismul într-o capacitate de a consuma foarte multe resurse, este bine să ne odihnim.

Evident că sunt tratamentele antitermice, dacă pacientul face febră, și tratamentele topice locale. Este foarte important să nu ajungă să tușească, pentru că tusea este un reflex și în momentul în care începem să tușim, în principiu, durează cam 3 săptămâni. Tusea, după o laringită, durează cam 3 săptămâni, asta dacă nu facem repaus vocal.

Simptome clare ale unei crize de alergie

Acum, față de alergie se deosebește ușor, pentru că dacă este alergic, știe că este alergic și tipic pentru pacientul alergic este pruritul, pruritul nazal, pruritul ocular, mâncărimile în cerul gurii, lăcrimarea, rinoreea, care este apoasă, e clar diferită. Și cel care este alergic face diferența rapid între am avut o viroză, am o viroză și am o criză de alergie.

Știm și perioada în funcție de fiecare la ce este alergic, pentru că există și persoane care sunt alergice la praful de casă și atunci ele au simptome tot timpul. Indicat este să facem în principiu o analiză când suntem bolnavi, să vedem, să avem un diagnostic clar și să îi ferim pe cei din jur”, a spus edicul ORL Raluca Grigore.