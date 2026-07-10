„Neuropeptidele nu sunt o modă”. Când pot ajuta creierul și de ce nu trebuie luate fără recomandarea medicului

Neuropeptidele au un efect complex, dar trebuie luate doar la sfatul medicului. Foto: Getty Images

Neuropeptidele sunt tot mai des promovate drept soluții pentru memorie, concentrare sau combaterea oboselii psihice. Însă, dincolo de popularitatea lor, acestea nu ar trebui administrate fără recomandarea unui medic, avertizează neurologul Ovidiu Tudor, care a explicat la rubrica Sfat de Sănătate, de la Antena 3 CNN, cum acționează aceste molecule și în ce situații pot fi utile.

Întrebat dacă neuropeptidele ne ajută să avem un creier mai activ și să ne concentrăm mai bine, medicul a explicat că rolul lor este mult mai complex.

„De fapt, ajută în mult mai multe direcții decât am putea bănui. Ele reprezintă niște butoane fine de reglare a mecanismelor subtile de la nivelul funcționării sistemului nervos central. Practic, sunt implicate în modul în care organismul răspunde la stres, sunt implicate în tot ceea ce ține de componenta emoțională, în reglarea somnului, în metabolism, în procesele de memorare, în atenție, în învățare. Implicarea lor este multiplă și asta se datorează faptului că acționează în mai multe planuri la nivel cerebral și, practic, favorizează comunicarea între celulele nervoase”, a explicat neurologul Ovidiu Tudor.

„Burnout-ul ne afectează creierul în mod direct”

Medicul a vorbit și despre efectele pe care stresul cronic le poate avea asupra creierului, subliniind că burnout-ul nu trebuie confundat cu o simplă stare de oboseală.

„Burnout-ul ne afectează creierul în mod direct și este necesar să fie descris corect. Burnout-ul este mai mult decât o oboseală a creierului. Înseamnă o stare de epuizare fizică, emoțională și mentală, apărută în condiții de stres prelungit, în special legat de locul de muncă. Asta duce la scăderea productivității, la detașare, la senzația că ți-ai consumat bateria, că nu mai ai niciun fel de resursă și că ai depășit orice limită. Iar această stare îți lasă impresia că nu poate fi recuperată după una sau chiar mai multe nopți de somn. De aceea, este nevoie să intervii în acest mecanism și să schimbi regulile jocului pentru a te recupera”, a explicat specialistul.

Neuropeptidele, administrate doar la sfatul medicului

Întrebat dacă neuropeptidele pot fi administrate sub formă de suplimente alimentare, Ovidiu Tudor a insistat că primul pas trebuie să fie întotdeauna consultul medical.

„Înainte de a lua orice supliment sau orice medicament trebuie să mergem la medic, să avem un diagnostic corect, pentru a putea trata corect situația în care ne aflăm. Nu, neuropeptidele nu ar trebui luate pur și simplu pentru că vreau să le iau. Nu este o modă, nu este un trend, ci trebuie administrate la recomandarea unui medic, atunci când chiar avem nevoie de ele. Sunt niște molecule eliberate într-un anumit context în creierul nostru și nu le putem lua doar de dragul de a le lua.”

Când pot fi de ajutor

Totuși, specialistul spune că există situații în care acestea pot fi de ajutor.

„Sunt situații, cum ar fi burnout-ul, epuizarea fizică, epuizarea emoțională sau tulburările de memorie, atenție și concentrare legate de stres, de nopți nedormite sau de suprasolicitare, în care neuropeptidele se pot dovedi extrem de utile. Acest lucru se datorează mecanismelor lor de acțiune la nivelul creierului, pentru că favorizează supraviețuirea neuronală, comunicarea dintre neuroni, viteza de transmitere a informației și un fenomen foarte interesant descoperit în ultimii ani, neuroplasticitatea.”

Creierul se adaptează pe toată perioada vieții

Neurologul a explicat că, spre deosebire de ceea ce se credea în trecut, creierul continuă să se adapteze și să se reorganizeze pe tot parcursul vieții.

„Noi credeam până la un moment dat că evoluția creierului se oprește la o anumită vârstă. Ei bine, știm acum că nu se oprește niciodată. De când ne naștem și până plecăm de pe acest pământ, creierul nostru se adaptează, încearcă să găsească noi căi de a deveni mai performant și de a se adapta la mediul în care trăiește. Neuropeptidele se adresează tocmai acestor mecanisme. Dacă traversăm o perioadă de stres sau oboseală cu impact direct asupra funcționării creierului, ele pot fi o opțiune terapeutică”, a precizat acesta.

Nu există studii care să confirme efecte benefice la persoane sănătoase

Ca exemplu, medicul a menționat N-PEP-12, dar a atras atenția că și acesta trebuie utilizat doar în situațiile în care este indicat.

„Unul dintre exemplele care îmi vin acum în minte este N-PEP-12. Este o formulă peptidică, însă aș vrea să o poziționăm corect. Este un supliment alimentar utilizat în tot ceea ce ține de declinul cognitiv, în special la adulții care se confruntă cu probleme de memorie, atenție și concentrare legate de vârstă sau de oboseală.”

În încheiere, Ovidiu Tudor a subliniat că administrarea neuropeptidelor nu este justificată în lipsa unei indicații medicale.

„Vreau să subliniez încă o dată că neuropeptidele trebuie administrate doar la nevoie. Nu există studii care să confirme că administrarea lor la persoane sănătoase ar avea beneficii pe termen lung. Există unele indicii, dar avem nevoie de confirmări. În medicină nu mergem pe promisiuni, ci pe certitudini, pentru a obține cele mai bune rezultate”, a concluzionat neurologul.