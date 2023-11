Postul creștinesc și diabetul zaharat. Totul cu pâine! Câți carbohidrați au voie să mănânce zilnic diabeticii

A început Postul Crăciunului, așa că discutăm despre alimentația perfectă în această perioadă. De multe ori, anumite alegeri de post pot face mai mult rău decât bine celor care suferă de diabet, așa încât este bine că aceștia să fie informați cu privire la o dietă de post corectă. dr. Simona Carniciu ne lămurește azi.

"Când decidem să ţinem post, decidem să ne curăţăm organismul şi nu doar să facem acel ritual creștinesc, uitând să facem acea parte de curățarea a organismului de care avem nevoie. Şi astfel, ajungem să mâncăm multe produse bazate pe produse din cereale, mulţi cartofi, multe fasole.

Statistici diabet România

1 din 10 români are diabet

3 din 10 români au prediabet

823.000 pacienți înregistrați cu diabet tip 2

7 din 10 români au ajuns prima dată la medic în stadii avansate

31% nu și-au verificat niciodată glicemia

Mânăm tot ce este pe piaţă acum care înlocuiesc produsele cu carne, cum ar fi crenvurști de post, pateu de post. Uităm că aceste produse conţin mulţi conservați, mulţi aditivi, uităm că pâinea, fasolea, orezul în exces dăunează, şi nu doar persoanelor cu diabet zaharat. Acest tip de dietă nu are nimic dea face cu curăţarea organismului.

O curățare a organismul înseamnă o dietă bazată pe multe legume, ceva produse din cereale, leguminoase, şi acestea în proporții decente şi o porţie de fructe pe zi. Cu cât încercăm să mâncăm mai multe verdeţuri, cu atât organismul nostru va reacţiona mai bine la această detoxifiere, care se întâmplă de două ori pe an", a declarat dr. Simona Carniciu.

Statistici diabet UE

1 din 11 oameni are diabet (61 de milioane)

67 milioane până în 2030, 69 milioane până în 2045

189 miliarde cheltuiți pe diabet în 2021

1,1 milioane morți din cauza diabetului în 2021

Conform statisticilor UE, 1 din 11 oameni are diabet, 67 milioane vor avea această boală până în 2030 şi 69 milioane până în 2045. De asemenea, 1,1 milioane morți din cauza diabetului în 2021.

Atunci când o persoană care are diabet vrea să ţină post, trebuie să aibă în vedere câteva reguli esenţiale. Înainte de a începe postul, trebuie să meargă la medic pentru un consult. Testele de glicemie trebuie repetate mai des pentru a ţine boala sub control.

De asemenea, dieta unui pacient cu diabet trebuie săp fie una variată, echilibrată, fără alimente dulci sau grase. Aceşti pacienţi trebuie să ţină cont de alimentele cu absorbție lentă şi un indice glicemic scăzut.

Alimente cu absorbție lentă, cu indice glicemic scăzut

quinoa

morcovi, cartofi dulci, dovleac, păstârnac, porumb

fasole, linte, năut, nuci

grapefruit, prune, piersici, caise, mere, portocale, căpșuni, pere, struguri

"Dacă am urma corect aceste zile de post, nu am avea cum să avem probleme de sănătate. Trebuie să ţinem cont că organismul are capacitatea de a se detoxifia singur dacă noi nu îl mai bombardăm cu acele substanțe care l-au intoxicat. Diabeticii pot consuma patru felii de pâine pe zi, în condițiile în care aceste felii nu se completează cu o porţie mare de cartofi sau de fasole.

Chiar şi cutumele religioase le recomandă persoanelor cu boli cronice să nu ţină postul corect, adică să mănânce şi lactate, peşte sau carne. Ideea este că un pacient diabetic ar trebui să consume preponderent verdeţuri şi legume cu puţine produse din cereale pentru că au mulţi carbohidrați", a mai spus dr. Simona Carniciu în cadrul emisiunii Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN.

Sfaturi pentru diabetici în perioada postului

înainte de a începe să postiți, consultați-vă cu medicul curant

teste de glicemie mai des

dietă variată, echilibrată

alimente cu absorbție lentă, indice glicemic scăzut

evitarea alimentele grase, dulci

hidratare din plin

evitarea băuturilor dulci, cofeina

"Dacă mâncăm mulți carbohidrați, cum de obicei se întâmplă, nu facem decât să aducem o inflamație în corp. Pentru că, gândiți-vă, carbohidrații, glucoza, aceasta hrănește nu doar creierul. Deci de aceste celule care pe noi le știm ca și microbiomul intestinal și nu doar intestinal, pentru că se găsește și pe suprafața pielii.

Aceste microorganisme celulare sunt în balanță, în echilibru perfect atunci când noi mâncăm echilibrat când mâncăm omnivor. În momentul în care renunțăm la una din categorii, cum ar fi cea de origine animală, nu se întâmplă absolut nimic, pentru că acesta se restabilește și va fi într-un echilibru poate și mai bun numai în condiția în care nu exagerăm cu carbohidrații și nu aducem glucoză în plus.

Pentru că printre aceste celule se regăsesc și acele care pot deveni patogeni, oportuniștii și în momentul în care aducem un tip alimentar greșit în organism și le dăm hrană, atunci acești oportuniști vor deveni din ce în ce mai numeroși, vor crea un dezechilibru care duce la o inflamație cronică și poate să aducă un risc foarte mare de boli cronice, cum ar fi hipertensiune, cancer, chiar diabet zaharat. Adică trebuie să ne gândim foarte mult la ce facem atunci când ne alimentăm, dar e indicat să ne măsurăm glicemia acasă.

Jumătate dintre persoanele cu diabet sunt spitalizate din cauza complicațiilor

Chiar dacă nu avem diabet sau nu suntem diagnosticați cu diabet, e bine să avem acel dispozitiv pe care îl putem lua din orice farmacie. Da, este foarte bine să fie un glucometru în fiecare casă și în momentul în care simțim nevoia sau a mâncat ceva care știm că nu este din categoria celor mai sănătoase, să ne testăm glicemia la o oră după ce am avut acest festin. Dacă este undeva sub 160, suntem cât de cât binișor. Sub 140 ar fi cel mai bine, dar în momentul în care crește și mai mult trebuie să ne punem o întrebare, și anume dacă tolerăm corect aceste tipuri de alimente care conțin carbohidrați și să ne prezentăm, desigur, la medic", a mai spus medicul.

Pe scurt înainte de a ține întregul post puneți în balanță atât pericolele la cât sunteți expuși, cât și necesitatea monitorizării mai atente a glicemiei. Medicația antidiabetică poate avea nevoie de ajustare pe perioada postului așadar este important să va sfătuiți cu medicul dumneavoastră în acest sens.