Cum mergem la psiholog gratuit. Psihoterapeutul Yolanda Creţescu: "50% din concediile medicale au la bază simptome de depresie”

Una din 10 persoane suferă de depresie, unele nici nu ştiu că au această problemă şi totuşi lumea se teme în continuare să meargă la psiholog - pe de o parte, iar pe de alta nu îşi permit financiar. Care este esplicaţia şi ce soluţii există, explică psihologul Yolanda Creţescu.

"Este un fenomen social. Noi am făcut un studiu în 2019-2020 pe 5500 de subiecţi, şi am observat că 48% dintre subiecţi aveau depresie sau anxietate, cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani. Asta înseamnă că s-a întâmplat ceva până la vârsta de 18 ani.", explică psihologul.

De ce a existat un vid în direcţia asta?

"Pentru că accesul la adolescenţi este favorizat doar de acordul părinţilor şi de cele mai multe ori părintele suferă de stigmatizare şi crede că dacă copilul lui are diverse tulburări emoţionale este de vină. Sau compară o copilărie poate mai puţin generoasă în raport cu a copilului lui şi spune sunt doar crizele adolescentului nu are nimic, are fiţe... Ignorăm că depresia şi anxietatea sunt de fapt două tulburări.

Am pus la dispoziţia copiilor, online, sesiuni de evaluare vocaţională, sesiuni de screening clinic, care nu are rol de diagnostic, ci doar de informare şi apoi ne-am străduit să adunăm bani pentru a putea aduce către specialişti şi persoane care sunt în criză financiară." a mai spus Yolanda Creţescu.

Ce facem atunci când ştim că avem o problemă dar nu ne permitem să o tratăm sau nu considerăm că este o prioritate

Din păcate, aceste cuvinte - am depresie, sunt anxios - au devenit uzuale, au intrat în limbajul nostru cotidian şi nu ne mai dăm seama că noi vorbim de fapt de nişte boli. E ca şi cum am spune am diabet, dar nu mă tratez, nu mă duc la medic. De aceea am făcut asociaţia pe care eu o prezidez, cât şi proiectul pentru depresie în cadrul căruia vor beneficia de 5 şedinţe persoanele care sunt în risc financiar şi îndeplinesc condiţiile de caz social.

50% din concediile medicale au la bază simptome de depresie şi anxietate nediagnosticate

O statistică arată că în România, peste 50% din concediile medicale au la bază simptome de depresie şi anxietate nediagnosticate. Ne periclităm eficienţa profesională, iar în lipsa unui diagnostic dat de medic ne creşte anxietatea.

Depresia şi anxietatea au şi simptome fizice şi nu ne dăm seama, nu credem că avem doar depresie, bănuim că e vorba de o boală mult mai gravă.

Pentru a scăpa de stigmatizarea mersului la psiholog sau psihiatru, este important să citeşti singur - cinci din şapte simptome este un prezumtiv diagnostic, şi apoi să înţelegi ce face psihologia, ce face psihiatria, îndeamnă psihologul. De multe ori oamenii cred că dacă vorbesc cu un apropiat în loc de psiholog, au parte de aceleaşi efecte.

"Nu este despre a vorbi, este despre a conştientiza tipare neconştientizate, modele pe care noi le repetăm. Motivul pentru care, neconştientizat, menţinem comportamentele depresive sau anxioase care ne servesc într-un fel. Şi atunci, toate aceste lucruri neconştientizate le putem rezolva într-un timp oarecum scurt, cu costuri minime şi putem să ne recăpătăm o viaţă în echilibru" - explică Yolanda Creţescu.