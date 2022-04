Pericolul când refolosim un ulei prăjit. Semnul care face diferenţa dintre o mâncare sănătoasă şi una nesănătoasă

"Uleiul de floarea soarelui are în compoziţia sa acizi graşi nesaturaţi, care sunt benefici pentru sănătate, dar conţine şi acizi graşi saturaţi, care sunt proateroceni.

Noi nu obişnuim să punem ulei de floarea soarelui în salată. Într-un fel avem dreptate, pentru că acizii graşi nesaturaţi din uleiul de soarea soarelui sunt acizi graşi de tip Omega 6, care au atribuţii proinflamatorii", a spus nutritionistul Marilena Murguleţ, vineri, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate de la Antena 3.

Cât de mult dăunează prăjeala sănătăţii

Nu putem să mâncăm în fiecare zi ceva prăjit, ci doar ocazional. Foarte important este punctul de fierbere. Este temperatura la care prin gătire, aceşti acizi graşi devin liberi. Elimină fel şi fel de substanţe nocive pentru organism.

Dacă folosim ulei procesat de floarea soarelui, acesta are un punct de fierbere de 220-230°C. Atunci îl putem folosi la prăjit. Spre deosebire de alte uleiuri care au punctul de fierbere sub 200°C, precum cel de măsline sau porumb. De exemplu, untul are cel mai scăzut punct de fierbere.

Uleiurile bune pentru prăjit

La prăjeală putem folosi un ulei care are un punct de fierbere mult mai mare, precum cel de avocado.

Mai este şi uleiul de măsline rafinat, care are punctul de fierbere între 220-240°C.

Ce se întâmplă în organism dacă mâncăm prăjeală zilnic

Ne face rău pentru că se eliberează prăjeala în corp. Se eliberează peroxizi, acrilamide şi tot ce înseamnă amidonul prăjit. Precum cel din făină, din cartofi sau gogoşi.

Cresc foarte mult secreţia glandelor digestive şi irită mucoasa tubului digestiv. Mai mult decât atât, vin cu un raport de grăsimi nesănătoase, care afectează glandele anexe. Prăjeala ne poate îmbolnăvi.

La fel şi fumul din prăjeală ne dăunează. De fapt, este şi indicatorul că am atins punctul de fierbere. Atunci, clar că mâncarea pe care o facem nu este sănătoasă. Acesta este semnul care face diferenţa.

De ce nu e bine să folosim un ulei prăjit

Recomandarea este să schimbăm şi să aruncăm de fiecare dată uleiul. Să nu creştem niciodată punctul de fierbere. Să nu depăşim peste 180°C, chiar dacă ştim că acel ulei are un punct de fierbere mai mare.

O altă recomandare este să nu reducem temperatura de gătit în timp ce preparăm mâncarea, pentru ca uleiul să nu intre în produs.

Dacă facem cartofi prăjiţi şi reducem temperatura focului, vom vedea cum cartofii, în loc să devină crocanţi, aceştia se vor înmuia şi vor absorbi o cantitate mare de ulei", a mai spus nutriţionistul.