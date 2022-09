Când introducem carnea în alimentația bebelușului. Atenție la albușul de ou care poate da reacții grave

”Alimentația este importantă încă dinaintea primelor ore de viață. Este vorba despre primele 1000 de zile, ceea ce înseamnă din momentul în care este conceput copilașul. Este foarte important și ceea ce mănâncă mama înainte de naștere, și ce mănâncă dacă alăptează, pentru că ceea ce mănâncă ea se transmite și la bebeluș. Deci, concluzia este că cel mai important element pentru bebeluș este laptele matern.

Laptele matern este bun în orice condiții dar mama trebuie să aibă o alimentație echilibrată, bogată în toți nutrienții, atât în macronutrienții, respectiv proteine, carbohidrați și grăsimi și micronutrienți, vitamine și minerale. Asta înseamnă că trebuie să includă în alimentație toate alimentele din acea piramidă alimentară pe care o cunoaștem cu toții.

Dacă mamele nu pot alăpta, soluția este formula de lapte. Deci nu lapte de vacă, nu lapte de origine animală, pentru că el nu este corespunzător nevoilor bebelușului”, a explicat medicul.

Diversificarea începe întotdeauna cu legume

Potrivit acestuia, alăptarea este importantă măcar până la perioada diversificării, în jurul vârstei de cinci-șase luni.

”Metoda de diversificare s-a schimbat de-a lungul timpului. Este bine să fie începută cu legume. Legumele sunt cele mai sănătoase alimente. Cele mai bine tolerate sunt morcovul, rădăcinoasele, apoi dovlecelul, broccoli, și toate legumele introduse pe rând. Concomitent se introduc și fructele. Banana este cea mai tolerată și cea mai plăcută la gust și cea mai acceptată de copii.

Ulterior oul, carnea și brânza. Aici putem folosi laptele de origine animală. Grișul din grâu, din grișul nostru autohton, este minunat pentru copii”, a mai spus Diana Voican.

Când introducem carnea și ouăle

Medicul subliniază însă că este important ca mămicile să se informeze din surse sigure, verificate, cea mai sigură sursă rămânând medicul de familie sau medicul pediatru al copilului.

”Carnea poate fi introdusă în jurul vârstei de 7, 8, sau chiar 9 luni, chiar și peștele. Peștele este un aliment bine tolerat, este o sursă bună de proteină, de acizi grași de tip Omega 3, acei acizi grași care sunt foarte buni pentru sănătatea sistemului nervos. Și oul este o sursă bună de fier, mai întâi începând cu gălbenușul, care este o sursă foarte bună de vitamine, iar apoi albușul, care poate avea capacitatea de a crea alergii.

Putem să le oferim copiilor și fructe de mare în jurul vârstei de un an, astfel încât la această vârstă copilul să ajungă la toate alimentele din dieta unui adult”, explică pediatrul.

Câtă apă trebuie să bea un bebeluș

Iar hidratarea rămâne extrem de importantă.

”Cât este alăptat, copilul nu are nevoie de apă. În cazul în care i se administrează formulă, poate avea nevoie de apă, cel puțin în perioadele cu temperaturi crescute sau în situații speciale, atunci când este febril, deshidratat, varsă sau are scaune diareice. Însă bebelușul alăptat nu are nevoie de administrarea apei suplimentare.

Însă, din momentul diversificării, când se introduc alimentele solide, atunci avem nevoie de apă!” concluzionează Diana Voican.